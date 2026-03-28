Fidèle depuis cinq ans, et plus à venir : un capitaine de Pro League prolonge l'aventure

Hannes Van der Bruggen fait partie des meubles au Cercle de Bruges. Il sera encore bien présent la saison prochaine.

Hannes Van der Bruggen aura 33 ans le premier avril mais n'a connu que trois clubs durant sa carrière : La Gantoise (où il a été formé et s'est révélé), Courtrai et le Cercle de Bruges, qui a été le chercher chez les Kerels en 2021.

En août 2024, Van der Bruggen et le Cercle ont négocié un nouveau contrat jusqu'en 2026. Son bail arrivait donc à échéance. Mais une option pour une saison supplémentaire avait été incluse.

Van der Bruggen dans la durée au Cercle

Les Brugeois confirment aujourd'hui que la clause a été obligatoirement activée après la satisfaction de certaines clauses. Le contrat d'Hannes Van der Bruggen a donc été obligatoirement prolongé jusqu'en juin 2027.

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Kapitein Hannes Van Der Bruggen blijft langer aan boord. Het contract van onze aanvoerder werd automatisch met een seizoen verlengd tot juni 2027.



Hannes speelde al 179 wedstrijden op het groen-zwarte middenveld.



Op naar de 200!



🔗… pic.twitter.com/qUIeZcE6tw — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 28, 2026

Le milieu de terrain n'est donc pas menacé de finir sans club cet été. Un signal fort de continuité pour le Cercle avant d'aborder les Playdowns face à Zulte Waregem, la RAAL et Dender, avec douze points d'avance sur la dernière place.





Le capitaine brugeois en est à 179 matchs pour le compte des Groen en Zwart. Il fera donc tout pour fêter le cap des 200 parmi l'élite la saison prochaine.