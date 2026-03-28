Lettre à la Pro League : la proposition inattendue de La Gantoise...suivie d'une menace judiciaire

La réforme de la Pro League est toujours loin de faire l'unanimité parmi les clubs concernés. La Gantoise prévient les décideurs du football que revenir sur sa décision en cours de saison est impossible.

Tant la suppression des Playoffs que le maintien automatique des équipes U23 en D1B fait jaser. Des clubs comme les Francs Borains, Seraing et Lokeren ont fait savoir leur mécontentement. La pression a encore augmenté depuis lors : l'autorité belge de la concurrence avertit que la Pro League devrait s'acquitter d'une amende annuelle pouvant atteindre 12 millions d'euros si le règlement restait inchangé.

Un nouveau vote est donc prévu mardi. Selon son résultat, les règles de promotion et de relégation pourraient être légèrement revues pour satisfaire aux exigences de l’Autorité belge de la concurrence ou complètement changées, avec l'annulation de la protection des équipes U23 en D1B.

Gand prévient la Pro League

Pour les clubs concernés, la deuxième option est tout bonnement inenvisageable. Pour La Gantoise (qui voit ses U23 se frotter aux équipes de D1B), changer de règlement en cours de saison ne peut pas être fait sans l'analyse complète de toute la réforme.

Les Buffalos demandent donc l'annulation du vote. Het Laatste Nieuws rapporte que pour faire passer leur message, ils ont envoyé une lettre au CEO de la Pro League Lorin Parys. Une solution est proposée : La saison à venir se poursuivrait avec 18 équipes en D1A, car le règlement ne peut être modifié en cours de saison.



Même topo en D1B, où les équipes 'adultes' qui seraient reléguées sans terminer dans la zone rouge (actuellement les Francs Borains, qui se situent devant les équipes U23 et l'Olympic Charleroi) seraient malgré tout sauvées. Si la proposition est ignorée et que la Pro League modifie le règlement relatif en U23 en cours de saison, La Gantoise saisira immédiatement les tribunaux ou un organisme d'arbitrage spécialisé pour contester la décision.