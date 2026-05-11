Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Jonathan Lardot très content du VAR : "Une excellente intervention"
Photo: © photonews

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Comme tous les lundis, Jonathan Lardot a analysé les phases arbitrales des matchs du week-end. Il est content de ce qu'il a vu lors de Bruges-STVV.

La décision qui a tué les espoirs de Saint-Trond lors de Club de Bruges - STVV, c'est bien sûr celle du VAR d'appeler l'arbitre principal afin de signaler la lourde faute de Ryan Merlen, qui lui a valu un carton rouge. Les Blauw & Zwart menaient déjà de deux buts et n'ont donc plus du tout été inquiétés. 

Selon Jonathan Lardot, ce carton rouge et donc cette intervention du VAR étaient totalement justifiés. "L’arbitre n’a pas jugé correctement la faute sur le terrain. Il a d’abord laissé jouer, mais le VAR a bien analysé cette phase car cette faute annule une occasion claire de but pour le Club de Bruges", estime le patron de l'arbitrage belge. 

"Les images n’étaient pas idéales pour déterminer s’il y avait une faute, et la vidéo permettait d’avoir une meilleure vue d'ensemble de la phase. Cette faute empêche bien une occasion nette de but, c’est une très bonne intervention du VAR", continue Jonathan Lardot. 

Sans surprise, Mihajlo Cvetkovic méritait bien la rouge 

L'autre phase du week-end, c'était l'expulsion de Mihajlo Cvetkovic suite à un geste sur Siebe Van der Heyden. Là, pas besoin du VAR : "Il n’y a aucun doute possible sur cette carte rouge. Cvetkovic a tenté à plusieurs reprises de donner un coup", souligne Lardot, qui se réjouit aussi que Van der Heyden ait pris un carton jaune pour ses provocations précédentes. 

Le match a ensuite dégénéré, ce que regrette Jonathan Lardot. "Ce match a connu des situations plus tendues après cette carte rouge. L’objectif d’un arbitre est d’anticiper, régler un problème avant que cela escalade, pas seulement sanctionner", estime le patron de l'arbitrage belge. 

Lire aussi… Fin de saison prématurée pour Mihajlo Cvetkovic ? La proposition de la Commission de discipline est tombée

Suite à cette expulsion, Mihajlo Cvetkovic s'est vu proposer quatre journées de suspension par le parquet fédéral. Le RSC Anderlecht ira en appel afin de s'assurer que le Serbe puisse disputer la finale de la Coupe. 

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