"Mentalement, nous avons eu des difficultés" : le capitaine de Charleroi sort du bois

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Charleroi a vécu des derniers mois très contrastés. Aiham Ousou revient sur cette période troulée traversée par le Sporting.

L'année a d'abord commencé en fanfare sous Hans Cornelis : "C'est très particulier de changer d'entraîneur en cours de saison. Parfois, l'effet peut être négatif. Ici, c'était tout le contraire. Hans a apporté un nouvel élan au groupe, surtout après le bon stage en Turquie. On était confiant à l'idée de pouvoir battre tout le monde, et c'est ce que nous avons presque fait, en jouant un très bon football", explique Aiham Ousou sur les réseaux sociaux du club.

Mais si le capitaine prend ainsi la parole, c'est aussi pour expliquer la série noire actuelle (neuf matchs de rang sans victoire) : "Nous avons bien géré les premières défaites, en restant unis. Mais si tu ne prends pas de points, tu te retrouve dans une situation compliquée. Les bases footballistiques étaient bonnes, mais nous avons eu des difficultés, y compris mentalement".

Charleroi doit retrouver confiance

Le groupe est touché, mais pas coulé : "On croit encore en nous, sur base du jeu qu'on développe. Il faut qu'on travaille sur nous, y compris mentalement, tout part de là. J'essaie d'entraîner tout le monde avec moi, je suis très proche du groupe, du staff, de la direction".

Le Sporting veut se remobiliser lors des Europe Playoffs : "Le ressenti général quant à cette compétition est très positif, nous l'avons gagnée l'année dernière. Il y a une place en Europe à gagner. Nous avons obtenu de bons résultats contre la majorité des équipes présentes".

Ousou termine par un message de remerciement aux supporters : "Malgré les moments difficiles, j'apprécie vraiment leur soutien. Rien que le fait de les voir à nos matchs, ça représente beaucoup. Comme si on avait un joueurs supplémentaires. Ils méritent mieux, on mérite mieux".

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