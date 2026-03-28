Vincent Euvrard est-il l'homme qu'il faut au Standard ? La réponse de Marc Wilmots

Vincent Euvrard est-il l'homme qu'il faut au Standard ? La réponse de Marc Wilmots
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Vincent Euvrard a vécu une première saison agitée à la tête du Standard. Marc Wilmots en dresse déjà un premier bilan.

Si cela arrive plus souvent pour les joueurs, les coachs aussi peuvent débarquer en toute fin de mercato, comme l'a fait Vincent Euvrard au Standard l'été dernier. "Mircea Rednic, c’est mon erreur, je l’assume. Cela coûte cher mais je pouvais aussi me borner et continuer dans ce choix au risque d’aller droit dans le mur ou alors, on décidait de changer et c’est ce qu’on a fait", explique Marc Wilmots sur le plateau de Dans le Vestiaire.

"Avec Vincent, on a reformaté le staff technique. Je suis très content du travail de Vincent qui est un excellent jeune coach qui a énormément de capacités. Il a mon soutien à 200 %. À certains moments, je l’appelais Bob le bricoleur. On devait parfois espérer que les joueurs puissent tenir 60 minutes. Il a été mis dans des conditions très compliquées avec les blessures, les cartes et les suspensions", explique le directeur sportif du Standard.

Une solidité défensive qui paie

Euvrard s'en tire donc avec un bon bulletin : "Je suis très satisfait de son coaching. Vincent a toujours été un bâtisseur dans sa carrière que ce soit à OHL ou au RWDM, par exemple. Avec lui, on a construit les bases cette saison, on doit maintenant les ajuster et ainsi trouver le bon équilibre entre notre production offensive et défensive".

"Alors qu’on a pris deux fois 4-0 (contre Gand), on compte le même nombre de buts concédés que la saison dernière où le Standard a souvent mis le bus devant le but. Défensivement, on est bien. Il faut par contre se créer plus d’occasions, comme ce fut le cas à l’Antwerp", conclut Wilmots.


De fait, le Standard est la deuxième meilleure défense de l'élite (à égalité avec Saint-Trond, 35 buts encaissés) derrière l'Union Saint-Gilloise. Mais les Rouches en sont aussi la deuxième pire attaque avec 27 buts marqués : seul Dender fait pire.

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