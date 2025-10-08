Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

Né en Italie mais international espoirs allemand, Nicolo Tresoldi semble bientôt devoir faire un choix définitif de nationalité sportive. Julian Nagelsmann et Gennaro Gattuso envisagent tous deux de le sélectionner prochainement.

Si Nicolo Tresoldi, l’attaquant du Club de Bruges, est né à Cagliari, il évolue avec l’équipe nationale allemande espoir. Appelé pour la première fois chez les U19, il est devenu un élément incontournable des U21, avec 9 buts inscrits en 18 apparitions.

Installé en Allemagne dès l’âge de 13 ans et formé à Hanovre, il n’a cependant pas oublié le pays de ses parents. Son père, Emanuele Tresoldi, ancien joueur professionnel, a récemment accordé une interview au Corriere dello Sport, dans laquelle il évoquait l’avenir international de son fils.

"Il parle italien mais aussi parfaitement anglais, allemand et espagnol. Il a un profil très international. Il est titulaire indiscutable avec les U21 en Allemagne et est très apprécié par Julian Nagelsmann. Il ne reste donc que peu de temps si l’équipe italienne veut l’appeler", a-t-il déclaré.

L'Italie et l'Allemagne vont se disputer Nicolo Tresoldi

Également éligible pour porter les couleurs de l’Argentine, en raison des origines de sa famille maternelle, Nicolo Tresoldi semble néanmoins se diriger vers l’une des deux sélections européennes historiques. L’heure de son choix définitif semble approcher : Julian Nagelsmann évalue déjà la possibilité de l’appeler, tandis que la Squadra Azzurra n’a pas encore dit son dernier mot.

"On en parle, notamment avec Gianluigi Buffon et le président de la fédération. Il nous intéresse, car c’est un joueur très prometteur. La fédération dépense beaucoup pour attirer de nouveaux talents", a expliqué le sélectionneur italien Gennaro Gattuso dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport.

L’avant-centre des Blauw & Zwart a de nouveau été appelé avec les U21 allemands en octobre, mais il pourrait s’agir de sa dernière convocation avant un choix définitif. S'il devient international chez les adultes, sa valeur marchande actuellement estimée à neuf millions d'euros augmentera encore, et ce sera tout profit pour le Club de Bruges, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2029.