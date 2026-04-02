De mauvais souvenirs pour Anderlecht et la RAAL : les arbitres de la première journée des Playoffs sont connus

La trêve internationale touche à sa fin : les Playoffs commencent dès demain. Petit tour d'horizon des désignations arbitrales.

Le choc du week-end n'est autre que le déplacement d'Anderlecht au Club de Bruges. Le topper sera arbitré par Jasper Vergoote. Pas forcément un bon présage pour les Mauves : Bruges a remporté ses 15 derniers matchs sous ses ordres, dont trois de rang contre le Sporting (il était par exemple au sifflet lors de la dernière finale de Coupe).

Toujours dans les Champions' Playoffs, l'Union débutera son parcours sous la supervision d'Erik Lambrechts contre Saint-Trond. Les Saint-Gillois n'ont perdu que 3 des 18 rencontres sifflées par Lambrechts, qui était au sifflet lors de la finale de Coupe remportée contre l'Antwerp il y a deux ans.

De la cohérence de matchs en matchs pour donner le ton des Playoffs ?

De son côté, le Standard se rendra à Louvain, un match dirigé par Bert Verbeke. Ce dernier a arbitré deux fois les Rouches, qui ont gagné au Cercle de Bruges et partagé à Dender sous ses ordres. Charleroi sera quant à lui arbitré par Nathan Verboomen à Westerlo. Les Zèbres n'ont croisé sa route qu'une seule fois cette saison, lors du partage 2-2 à Louvain lors de la toute première journée.

Enfin, pour son match crucial face à Dender en Playdowns, la RAAL sera arbitrée par Bram Van Driessche. Les Loups n'ont gagné aucun des deux matchs sous ses ordres, c'est notamment lui qui avait Owen Maës à l'Antwerp. Les désignations complètes sont à retrouver ci-dessous.

03/04/2026 – 20:45 | R. Antwerp F.C. – K.R.C. Genk

Arbitre: Lothar D'Hondt

Assistant 1: Romain Devillers

Assistant 2: Nico Claes

Quatrième officiel: Klass Clerkx

VAR: Ken Vermeiren

AVAR: Jordy Vermeire

RO: Mario Vanlommel





04/04/2026 – 16:00 | Zulte-Waregem – Cercle de Bruges

Arbitre: Lawrence Visser

Assistant 1: Ruben Wyns

Assistant 2: Thibaud Nijssen

Quatrième officiel: Kevin Van Damme

VAR: Wesli De Cremer

AVAR: Gianni Seeldraeyers

RO: Glenn Claes

04/04/2026 – 18:15 | Oud-Heverlee Leuven – R. Standard de Liège

Arbitre: Bert Verbeke

Assistant 1: Michiel De Cuyper

Assistant 2: Tom Vanpoucke

Quatrième officiel: Massimiliano Ledda

VAR: Wim Smet

AVAR: Laurent Willems

RO: Ermaild Mataj

04/04/2026 – 20:45 | R. Union St-Gilloise – Saint-Trond

Arbitre: Erik Lambrechts

Assistant 1: Jo De Weirdt

Assistant 2: Quentin Blaise

Quatrième officiel: Simon Bourdeaud'Hui

VAR: Bert Put

AVAR: Ella De Vries

RO: Dieter Van Esch

05/04/2026 – 18:30 | K.V.C. Westerlo – Sporting du Pays de Charleroi

Arbitre: Nathan Verboomen

Assistant 1: Mathias Hillaert

Assistant 2: Lennert Jans

Quatrième officiel: Wesli De Cremer

VAR: Quentin Pirard

AVAR: Matonga Simonini

RO: Alexander Braley

06/04/2026 – 13:30 | Club de Bruges K.V. – R.S.C. Anderlecht

Arbitre: Jasper Vergoote

Assistant 1: Michael Geerolf

Assistant 2: Martijn Tiesters

Quatrième officiel: Lothar D'Hondt

VAR: Nicolas Laforge

AVAR: Vito Di Vincenzo

RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

06/04/2026 – 16:00 | RAAL La Louvière – F.C.V. Dender E.H.

Arbitre: Bram Van Driessche

Assistant 1: Yves De Neve

Assistant 2: Quentin Lesceux

Quatrième officiel: Michiel Allaerts

VAR: Kevin Van Damme

AVAR: Bryan Bijnens

RO: Niels Bossuyt

06/04/2026 – 18:30 | K.A.A. Gand – Yellow Red K.V. Malines

Arbitre: Jan Boterberg

Assistant 1: Nick Senecaut

Assistant 2: Kevin Debeuckelaere

Quatrième officiel: Wim Smet

VAR: Brent Staessens

AVAR: Romain Devillers

RO: Istvan Lagaert