De mauvais souvenirs pour Anderlecht et la RAAL : les arbitres de la première journée des Playoffs sont connus

De mauvais souvenirs pour Anderlecht et la RAAL : les arbitres de la première journée des Playoffs sont connus
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La trêve internationale touche à sa fin : les Playoffs commencent dès demain. Petit tour d'horizon des désignations arbitrales.

Le choc du week-end n'est autre que le déplacement d'Anderlecht au Club de Bruges. Le topper sera arbitré par Jasper Vergoote. Pas forcément un bon présage pour les Mauves : Bruges a remporté ses 15 derniers matchs sous ses ordres, dont trois de rang contre le Sporting (il était par exemple au sifflet lors de la dernière finale de Coupe).

Toujours dans les Champions' Playoffs, l'Union débutera son parcours sous la supervision d'Erik Lambrechts contre Saint-Trond. Les Saint-Gillois n'ont perdu que 3 des 18 rencontres sifflées par Lambrechts, qui était au sifflet lors de la finale de Coupe remportée contre l'Antwerp il y a deux ans.

De la cohérence de matchs en matchs pour donner le ton des Playoffs ?

De son côté, le Standard se rendra à Louvain, un match dirigé par Bert Verbeke. Ce dernier a arbitré deux fois les Rouches, qui ont gagné au Cercle de Bruges et partagé à Dender sous ses ordres. Charleroi sera quant à lui arbitré par Nathan Verboomen à Westerlo. Les Zèbres n'ont croisé sa route qu'une seule fois cette saison, lors du partage 2-2 à Louvain lors de la toute première journée.

Enfin, pour son match crucial face à Dender en Playdowns, la RAAL sera arbitrée par Bram Van Driessche. Les Loups n'ont gagné aucun des deux matchs sous ses ordres, c'est notamment lui qui avait Owen Maës à l'Antwerp. Les désignations complètes sont à retrouver ci-dessous.

03/04/2026 – 20:45 | R. Antwerp F.C. – K.R.C. Genk

Arbitre: Lothar D'Hondt
Assistant 1: Romain Devillers
Assistant 2: Nico Claes
Quatrième officiel: Klass Clerkx
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Mario Vanlommel

04/04/2026 – 16:00 | Zulte-Waregem – Cercle de Bruges

Arbitre: Lawrence Visser
Assistant 1: Ruben Wyns
Assistant 2: Thibaud Nijssen
Quatrième officiel: Kevin Van Damme
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Glenn Claes

04/04/2026 – 18:15 | Oud-Heverlee Leuven – R. Standard de Liège

Arbitre: Bert Verbeke
Assistant 1: Michiel De Cuyper
Assistant 2: Tom Vanpoucke
Quatrième officiel: Massimiliano Ledda
VAR: Wim Smet
AVAR: Laurent Willems
RO: Ermaild Mataj

04/04/2026 – 20:45 | R. Union St-Gilloise – Saint-Trond

Arbitre: Erik Lambrechts
Assistant 1: Jo De Weirdt
Assistant 2: Quentin Blaise
Quatrième officiel: Simon Bourdeaud'Hui
VAR: Bert Put
AVAR: Ella De Vries
RO: Dieter Van Esch

05/04/2026 – 18:30 | K.V.C. Westerlo – Sporting du Pays de Charleroi

Arbitre: Nathan Verboomen
Assistant 1: Mathias Hillaert
Assistant 2: Lennert Jans
Quatrième officiel: Wesli De Cremer
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Matonga Simonini
RO: Alexander Braley

06/04/2026 – 13:30 | Club de Bruges K.V. – R.S.C. Anderlecht

Arbitre: Jasper Vergoote
Assistant 1: Michael Geerolf
Assistant 2: Martijn Tiesters
Quatrième officiel: Lothar D'Hondt
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

06/04/2026 – 16:00 | RAAL La Louvière – F.C.V. Dender E.H.

Arbitre: Bram Van Driessche
Assistant 1: Yves De Neve
Assistant 2: Quentin Lesceux
Quatrième officiel: Michiel Allaerts
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Bryan Bijnens
RO: Niels Bossuyt

06/04/2026 – 18:30 | K.A.A. Gand – Yellow Red K.V. Malines

Arbitre: Jan Boterberg
Assistant 1: Nick Senecaut
Assistant 2: Kevin Debeuckelaere
Quatrième officiel: Wim Smet
VAR: Brent Staessens
AVAR: Romain Devillers
RO: Istvan Lagaert

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