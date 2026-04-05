🎥 "C'est impensable" : un nouvel assist, mais une nouvelle grosse déconvenue pour Mika Godts

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Ce samedi, Mika Godts est devenu le premier joueur à réaliser un "double-double" en Eredivisie cette saison. Quatorze buts et dix passes décisives, le Diable Rouge est en pleine bourre, mais ne peut que constater la nouvelle défaite de l'Ajax face à Twente.

Décidément, rien ne va pour l'Ajax Amsterdam cette saison. Battus sur leur pelouse par le FC Twente de John van den Brom ce samedi soir (1-2), les Ajacides occupent désormais la... cinquième place du championnat.

Si la soirée avait mal commencé pour l'Ajax avec l'ouverture du score de Zerrouki à la sortie du premier quart d'heure, Mika Godts a servi l'égalisation à Wout Weghorst quinze minutes plus tard.

"Ce but était le fruit d'une attaque rapide et magnifique, mais je me demande pourquoi on ne la répète pas dix fois pendant le match", regrettait le nouveau Diable Rouge au micro d'ESPN après la rencontre.

Malgré une passe décisive, Mika Godts déçu après la nouvelle défaite de l'Ajax

En seconde période, l'Ajax est en effet retombé dans ses travers et a encaissé un deuxième but, via Bart van Rooij. "Quand on voit comment ils ont marqué ces deux buts : c'est inadmissible. Ils ont débuté deux fois dans leur propre surface de réparation et leurs latéraux sont montés dans la nôtre. C'est tout simplement impensable. On n'a pas su réagir."

Cinq journées avant la fin de la saison, l'Ajax va devoir relever la tête pour, au moins, assurer sa place en Ligue des Champions la saison prochaine... ce qui ne serait pas le cas si le championnat s'arrêtait aujourd'hui.

"Nous devons trouver notre rythme sur les cinq derniers matchs. Nous devons commencer à jouer au football ; pas pendant vingt minutes ou une mi-temps, mais pendant tout le match. C'est incroyable où nous en sommes aujourd'hui", a conclu Mika Godts.

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