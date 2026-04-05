Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Victor Wanyama a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel dans la nuit de vendredi à samedi.

Formé dans des clubs de son pays et en Suède, au Helsingborgs IF, le Kényan a fait ses débuts professionnels avec le Beerschot en 2009, avant de quitter le club en juillet 2011 pour signer au Celtic. Deux ans plus tard, il a rejoint Southampton, avec lequel il a découvert la Premier League.

Trois ans plus tard, il a passé une nouvelle étape en signant à Tottenham. Avec les Spurs, il a notamment été finaliste de la Ligue des champions en 2019 et y a disputé près de 100 matchs, tout comme dans son précédent club anglais.

En mars 2020, il a quitté les Spurs en raison d'un manque de temps de jeu. Il a alors rejoint une formation canadienne, le CF Montréal, sa première et seule expérience professionnelle hors Europe. Avec le club canadien, il a disputé plus de 130 matchs avant de terminer sa carrière en Écosse, au Dunfermline Athletic, qu'il a rejoint librement en mars 2025 après la fin de son contrat avec le club canadien en janvier 2025.

Capitaine de sa sélection kenyane, il a pris part à un total de 64 rencontres avec les Harambee Stars. Il avait cependant déjà mis fin à sa carrière internationale en septembre 2024 après avoir été ignoré lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Les mots de Victor Wanyama

"Un garçon de Muthurwa avec un grand rêve, portant la fierté de toute une nation chaque fois que je montais sur le terrain. À ma famille, à mes amis, à mon agent, aux supporters et au staff qui m’ont aidé tout au long de ma carrière : merci de m’avoir accompagné dans ce parcours", écrit-il sur son compte Instagram. Actuellement en train de passer sa licence UEFA A, il va désormais se tourner vers le coaching.



