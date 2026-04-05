Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

La publicité de LEGO avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a certes fait le buzz, mais elle a coûté très cher à la marque de jouets de construction.

Cette semaine, LEGO a fait le buzz avec une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on peut apercevoir Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo autour d'une table avec le trophée de la Coupe du monde sous la forme de la marque.

Cette publicité avec quatre stars du ballon rond n'a évidemment pas été sans coût pour la marque. Forbes a révélé les montants que les joueurs auraient touchés pour apparaître dans celle-ci.

Vinicius Junior aurait perçu 280 000 euros, tandis que Kylian Mbappé aurait touché 740 000 euros. Des montants déjà astronomiques, qui restent pourtant inférieurs à ceux touchés par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Jusqu'à 3M€

Les sommes perçues par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont bien supérieures à celles des joueurs précédemment cités. L'Argentin aurait empoché 2 250 000 euros, contre 3 000 000 euros pour le Portugais.





Ces sommes donnent évidemment le tournis pour une "simple" publicité. LEGO réalise un coup marketing énorme. Sur Instagram, par exemple, la vidéo a dépassé les 200 000 000 de vues.