Une rentrée d'argent miraculeuse ? "L'OL doit 12 millions d'euros au RWDM"

Botafogo, le club de John Textor, a entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. Le RWDM est également mentionné dans le communiqué du club.

Ce samedi, le club brésilien de Botafogo, propriété de John Textor, a annoncé dans un communiqué avoir entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. Le club français devrait en effet de fortes sommes au club brésilien, dans le cadre de transferts "fantômes" réalisés entre les deux clubs sous la direction de Textor.

"Botafogo a déposé plainte en justice vendredi contre l'Olympique lyonnais, en raison de dettes qui dépassent les 745 millions de réais (125 millions d'euros, ndlr)", lit-on dans le communiqué de Botafogo. Le club brésilien aurait prêté de l'argent, non recouvré, à l'OL.

Le RWDM sauvé par l'OL ?

Depuis, John Textor a été écarté de toutes fonctions à Lyon et remplacé par Michele Kang. Il a également été écarté de ses fonctions à Eagle Bidco, actionnaire majoritaire de l'OL, du RWDM et de Botafogo.

Le communiqué de Botafogo mentionne également le RWDM, auquel l'Olympique Lyonnais devrait encore 12 millions d'euros suite à des transferts du même genre.



Si l'OL venait à payer cette somme au RWDM, cela pourrait régler pas mal de soucis au club, où l'on sait en effet que les finances sont un énorme problème et où sans reprise par un nouvel investisseur, la faillite se profile à l'horizon...