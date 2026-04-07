🎥 Un but de classe mondiale : quand un joueur... à l'essai met tout le monde d'accord à Anderlecht

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Alors que l'équipe première d'Anderlecht peinait au Club de Bruges, les U17 ont remporté la Future Cup en s'imposant face au Real Madrid en finale. Lors de cette rencontre, une action décisive : le splendide coup franc de Cheikh Dieng, un joueur... à l'essai dans la capitale.

Le Sporting d'Anderlecht a honoré sa réputation à la Future Cup. Déjà trois fois vainqueur de la compétition, le club bruxellois a remis le couvert en remportant l'édition 2026, le week-end dernier à Amsterdam.

Après avoir battu le Bayer Leverkusen, Lyon et le Real Madrid en poules, les Anderlechtois ont éliminé le Future United, une équipe composée de joueurs issus de clubs intercontinentaux partenaires de l'Ajax, puis ont à nouveau battu le Real Madrid en finale.

Une rencontre lors de laquelle Cheikh Dieng s'est illustré, plantant une merveille de coup franc. Le... défenseur sénégalais de 17 ans a enroulé une frappe digne d'un attaquant ou d'un milieu de terrain de formation et n'a laissé aucune chance au portier madrilène.

Une merveille d'un joueur... à l'essai à Anderlecht

Un très beau but, mais c'est surtout le statut de Cheikh Dieng qui rend cette histoire encore plus étonnante. Le joueur appartient en effet... au Diambars FC, club sénégalais, et était à l'essai au Sporting d'Anderlecht durant cette Future Cup.

Nul doute que ce but, et son tournoi de manière générale, lui permettront de s'engager durablement avec le club de la capitale, qui a donc remporté la Future Cup pour la quatrième fois, confirmant son statut de très grand club européen en termes de formation des jeunes.

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