Deux Rouches et deux résurrections pascales : découvrez notre onze du week-end

Deux Rouches et deux résurrections pascales : découvrez notre onze du week-end
Photo: © photonews

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La première journée des Playoffs a déjà été riche en rebondissements. En voici notre équipe type, avec six clubs représentés.

Gardien

Andreas Jungdal a signé face à Charleroi sa douzième clean sheet de la saison. Le gardien danois égale ainsi le total de Kjell Scherpen à l'Union, même si cette dernière fait encore un peu mieux grâce aux deux clean sheets de Vic Chambaere. Contre Charleroi, Jungdal s'est à nouveau illustré avec quelques arrêts spectaculaires...fatals à Hans Cornelis.

Défense

Kyriani Sabbe a inscrit un but fantastique contre Anderlecht, une frappe lointaine en pleine lucarne. Il a, en plus, contenu Cvetkovic. Le duo axial comporte un autre joueur de Westerlo devant Jungdal : Emin Bayram. Le défenseur central a marqué sur penalty, mais s'est surtout montré infranchissable derrière.

Son partenaire vient de Genk : Josue Kongolo. Le jeune Belge impressionne de plus en plus chez les Limbourgeois. Il défend avec intensité et anticipe très bien. Contre l'Antwerp, il a été l'un des hommes du match. Sur le côté gauche, Laurent Lemoine est lui aussi un défenseur central de formation, mais devait figurer dans notre onze après son match à l'abordage contre le Cercle de Bruges.

Milieu

Dans l'entrejeu, un habitué de cette rubrique : Adem Zorgane. L'international algérien a encore dominé l'entrejeu comme personne contre Saint-Trond, en donnant le rythme du match grâce à ses passes courtes au coeur du jeu et à ses ouvertures pour aller chercher le flanc opposé et lancer son piston en un-contre-un.

Mathis Servais a lui aussi apporté sa créativité à Malines contre La Gantoise, permettant à la flamme de perdurer jusqu'au bout, au point de voir les Malinois décrocher le premier point de leur histoire dans les Champion's Playoffs. Adnane Abid a lui aussi régalé contre Louvain : un but, un assist et des dribbles qui ont fait de lui une source constante de danger.

Attaque

Encore un habitué : Christos Tzolis. Lui aussi sort de cette entame de Playoffs avec un but et une passe décisive. Sardella en a peut-être encore fait des cauchemars durant la nuit. Dans un autre registre, Dennis Ayensa s'est montré tout aussi efficace pour sécuriser la victoire du Standard à Louvain. Son doublé après avoir débuté sur le banc lui fera à coup sûr un bien fou pour la dernière ligne droite de la compétition.

Enfin, la dernière résurrection du week-end pascal : celle de Bill Antonio. L'ailier de Malines a, certes, plus de mal à s'illustrer lorsqu'il est titulaire. Mais en attendant, son but de supersub dans le temps additionnel fait de lui un héros derrière les casernes.

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