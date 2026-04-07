"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

Le Club de Bruges s'est fait un peu peur, ce lundi contre Anderlecht, malgré son avance de trois buts au retour des vestiaires. Simon Mignolet ne comprend pas ce qui s'est passé chez ses coéquipiers en seconde période.

En la lisant, ou en l'écoutant sans avoir vu le match, l'interview de Simon Mignolet laisse penser que le Club de Bruges n'a pas gagné contre le Sporting d'Anderlecht, ce lundi. C'est pourtant bien le cas, mais les deux buts encaissés en seconde période restent en travers de la gorge de l'ancien Diable Rouge, qui sait, avec son expérience, que cela n'aurait jamais pu se produire.

"En première mi-temps, c'était le meilleur Club de Bruges que nous ayons vu cette saison. Mais nous ne pouvons pas simplement laisser passer cette seconde période. De cette manière, nous allons laisser filer des points très bêtement. C'est d'autant plus amer que nous en sommes tous responsables. Cela ne doit plus jamais se reproduire et on doit tous en tirer des leçons", a-t-il déclaré au micro de DAZN, avant de poursuivre.

"J'ai paniqué pendant toute la seconde période. Avec une telle avance, il faut se montrer plus réalistes. Garder le ballon, bloquer les attaques adverses. On ne peut même pas parler de superbes buts de leur part quand on offre tous les ballons à Anderlecht. Face à un adversaire qui n'avait plus rien à perdre, on a continué à attaquer."

Malgré la victoire de Bruges, Simon Mignolet est loin d'être satisfait

Simon Mignolet aurait voulu voir une équipe qui gère davantage le résultat et qui ne laisse pas Anderlecht revenir dans le match. Au lieu de ça, il a fallu attendre le but de Roméo Vermant pour se mettre définitivement à l'abri, en Venise du Nord.

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"À 3-1, nous avons obtenu un corner et avons remis le ballon en retrait dans l'idée de marquer un but supplémentaire, mais nous en avons encaissé un à la place. Nous devons nous montrer plus matures et plus sages, sinon, nous serons éliminés de la course au titre", a conclu Simon Mignolet.