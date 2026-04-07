La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

Avec ses trois points pris par forfait face à Seraing, Courtrai compte désormais quatre longueurs d'avance sur le Beerschot à deux journées de la fin en Challenger Pro League. La messe est-elle dite dans la course à la montée ?

La Cour belge d'Arbitrage pour le Sport a confirmé la décision du Conseil disciplinaire, ce mardi : Courtrai remporte par forfait le match annulé à Seraing en raison d'un début d'incendie au Pairay.

Une décision qui a des conséquences importantes sur le classement de la Challenger Pro League, alors qu'il ne reste plus que deux matchs à disputer avant la fin de la compétition régulière et le début du tour final.

Deuxième, Courtrai compte désormais 64 points, soit quatre de plus que le Beerschot, troisième. Derrière le SK Beveren, déjà champion, les Kerels viennent donc de prendre une sérieuse option dans la course à la deuxième place.

Courtrai en pole position pour la montée

Les Flandriens sont dans une position idéale, mais ils se déplaceront au SK Beveren, qui n'a pas encore perdu le moindre match de championnat, le week-end prochain.

Courtrai pourrait donc assurer sa deuxième place dès ce week-end au Freethiel, ce qui semble malgré tout peu probable, pendant que dans le même temps, le Beerschot se déplacera à Eupen, qui cherche à assurer sa place pour le tour final.





Si l'écart entre Courtrai et le Beerschot devient inférieur à trois points, la deuxième équipe promue en Jupiler Pro League pourra célébrer à domicile, puisque Courtrai accueillera le RWDM Brussels et le Beerschot recevra Lommel.