Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans

Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

De nombreux supporters d'Anderlecht se montrent particulièrement énervés sur les réseaux sociaux. Non pas à cause du résultat face au Club de Bruges, mais en raison de l'accueil réservé à leur nouveau chouchou, Nathan De Cat, au stade Jan Breydel.

Malgré l’écart de qualité évident entre les deux équipes, la rivalité entre le Club de Bruges et Anderlecht reste intacte. Les supporters Blauw & Zwart ont savouré les difficultés sportives des Bruxellois. Mais lundi, ils ont également réussi à provoquer la colère d’une grande partie des fans du club de la capitale.

Le score ou le niveau de jeu n’étaient pas au cœur de cette réaction. Pourtant, les chants "Ils ne seront plus jamais champions" ou "Tous les Bruxellois sont des perdants" résonnaient avec force dans le stade Jan Breydel. Des piques auxquelles les supporters anderlechtois savent répondre.

Nathan De Cat pris pour cible au Jan Breydel

Leur frustration sur les réseaux sociaux concernait avant tout le traitement réservé à leur nouveau chouchou. Nathan De Cat a été hué tout au long du match, mais le concert de sifflets lors de son remplacement au Jan Breydel était particulièrement cinglant.

Pour la communauté anderlechtoise, c’était une réaction difficile à encaisser. Un joueur de 17 ans, qui venait tout juste de faire ses débuts avec les Diables Rouges, ainsi pris pour cible… Pourquoi ? Ce sentiment puise aussi ses racines dans une théorie selon laquelle les sélectionneurs nationaux favoriseraient les talents de Neerpede plutôt que ceux issus du centre de formation brugeois.

Sous Roberto Martinez, ce sentiment n’était pas dénué de sens, puisque des joueurs comme Yari Verschaeren ont rapidement été appelés en sélection, alors qu’ils venaient à peine de s’imposer en équipe première. Ces éléments restent ancrés dans la mémoire des supporters brugeois. Aujourd’hui, ils ont cependant peu à se plaindre : le Club de Bruges compte désormais davantage d’internationaux que le Sporting, logique compte tenu du niveau affiché.

Lire aussi… "Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

Une réaction à cause de l'époque Roberto Martinez

Que Nathan De Cat ait été pris pour cible peut sembler incompréhensible, tant son talent est évident. Pour Rudi Garcia, c’était surtout une occasion de l’observer dans un autre contexte. Mais aujourd’hui, le jeune médian fait énormément parler de lui dans les médias, ce qui irrite les Brugeois : le club dicte l’agenda footballistique belge, et l’attention médiatique se concentre davantage sur ce jeune talent que sur des joueurs comme Nicolo Tresoldi ou Joaquin Seys.

Pour De Cat, tout cela ne le perturbe pas. Il hausse les épaules. Ayant grandi avec la rivalité entre les deux clubs, il sait relativiser. Ce sont les supporters qui continueront à en faire un enjeu. On observe le même phénomène lors des matches des Diables Rouges, où des joueurs brugeois sont parfois pris pour cible au stade Roi Baudouin, où siègent de nombreux fans anderlechtois. Mais ce sont des professionnels : tous ont appris à composer avec ce genre de pression.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Nathan De Cat

Plus de news

"Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

"Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

10:40
1
🎥 Un but de classe mondiale : quand un joueur... à l'essai met tout le monde d'accord à Anderlecht

🎥 Un but de classe mondiale : quand un joueur... à l'essai met tout le monde d'accord à Anderlecht

12:00
"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

"J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges

08:20
Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

07:00
"Tel un astronaute à bord d'Artemis II" : la presse italienne rend un nouvel hommage à Kevin De Bruyne

"Tel un astronaute à bord d'Artemis II" : la presse italienne rend un nouvel hommage à Kevin De Bruyne

12:20
Antoine Sibierski, en route vers Anderlecht ? Les raisons de son départ prématuré de l'ESTAC Troyes

Antoine Sibierski, en route vers Anderlecht ? Les raisons de son départ prématuré de l'ESTAC Troyes

10:00
"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

"Inimaginable que Taravel refasse une chose pareille" : un ancien entraîneur d'Anderlecht très inquiet

21:40
1
Un Mauve a gagné des points : "Son entrée au jeu a fait du bien"

Un Mauve a gagné des points : "Son entrée au jeu a fait du bien"

21:00
La direction de Naples fâchée contre Lukaku... mais dans le vestiaire, la donne est bien différente

La direction de Naples fâchée contre Lukaku... mais dans le vestiaire, la donne est bien différente

11:40
Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

Une phase qui créera un précédent ? "L'Union exploite parfaitement l'incompétence de nos arbitres"

10:20
3
Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions

Duel entre Diables Rouges, immense défi pour Vincent Kompany : le début du money-time en Ligue des Champions

11:00
Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

Premier but en dix mois pour le super-sub de Malines : "C'est plus compliqué quand il est titulaire"

09:40
Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

19:00
Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

18:00
La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

La classe, malgré la frustration, de Rik de Mil : "La déception est immense, mais Malines l'a mérité"

08:40
Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

Plus de peur que de mal : sorti blessé avec Genk, il pourra bien tenir sa place le week-end prochain

09:20
Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

09:00
La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

La Gantoise subit encore un coup dur face à Malines : à peine monté, un joueur a dû ressortir

08:00
Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

17:00
🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

07:40
"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

16:00
2
"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

16:20
Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

Diego Moreira vers un transfert à 30-40 millions d'euros ? Un grand club est intéressé !

07:20
En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

15:28
Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

Kompany face à un énorme défi avec le Bayern Munich : "Le match à l'extérieur le plus difficile qu'on puisse jouer"

06:40
Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

Fred Vanderbiest garde de l'humour : "On ne sera pas loin du titre !"

23:00
Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht

Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht

18:40
🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

14:30
Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

22:30
Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

21:20
Naples ne relâche pas la pression sur Lukaku : "Il sait qu'il y aura des conséquences"

Naples ne relâche pas la pression sur Lukaku : "Il sait qu'il y aura des conséquences"

22:00
Un fameux clin d'oeil à Thibaut Courtois : la Pro League a assisté aux débuts d'un phénomène

Un fameux clin d'oeil à Thibaut Courtois : la Pro League a assisté aux débuts d'un phénomène

20:40
Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"

Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"

14:00
3
Un jeune du Standard veut marcher dans les pas de Mehdi Carcela : "Rendre au club tout ce qu'il m'a apporté"

Un jeune du Standard veut marcher dans les pas de Mehdi Carcela : "Rendre au club tout ce qu'il m'a apporté"

20:20
Kylian Hazard porte le RFC Liège mais reste réaliste : "Si on n'est pas mieux classés, c'est aussi pour ça"

Kylian Hazard porte le RFC Liège mais reste réaliste : "Si on n'est pas mieux classés, c'est aussi pour ça"

20:00
Son premier match depuis un an : Eliaquim Mangala réapparaît au pied de la Cordillère des Andes

Son premier match depuis un an : Eliaquim Mangala réapparaît au pied de la Cordillère des Andes

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-1 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved