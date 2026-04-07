Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans

De nombreux supporters d'Anderlecht se montrent particulièrement énervés sur les réseaux sociaux. Non pas à cause du résultat face au Club de Bruges, mais en raison de l'accueil réservé à leur nouveau chouchou, Nathan De Cat, au stade Jan Breydel.

Malgré l’écart de qualité évident entre les deux équipes, la rivalité entre le Club de Bruges et Anderlecht reste intacte. Les supporters Blauw & Zwart ont savouré les difficultés sportives des Bruxellois. Mais lundi, ils ont également réussi à provoquer la colère d’une grande partie des fans du club de la capitale.

Le score ou le niveau de jeu n’étaient pas au cœur de cette réaction. Pourtant, les chants "Ils ne seront plus jamais champions" ou "Tous les Bruxellois sont des perdants" résonnaient avec force dans le stade Jan Breydel. Des piques auxquelles les supporters anderlechtois savent répondre.

Nathan De Cat pris pour cible au Jan Breydel

Leur frustration sur les réseaux sociaux concernait avant tout le traitement réservé à leur nouveau chouchou. Nathan De Cat a été hué tout au long du match, mais le concert de sifflets lors de son remplacement au Jan Breydel était particulièrement cinglant.

Pour la communauté anderlechtoise, c’était une réaction difficile à encaisser. Un joueur de 17 ans, qui venait tout juste de faire ses débuts avec les Diables Rouges, ainsi pris pour cible… Pourquoi ? Ce sentiment puise aussi ses racines dans une théorie selon laquelle les sélectionneurs nationaux favoriseraient les talents de Neerpede plutôt que ceux issus du centre de formation brugeois.

Sous Roberto Martinez, ce sentiment n’était pas dénué de sens, puisque des joueurs comme Yari Verschaeren ont rapidement été appelés en sélection, alors qu’ils venaient à peine de s’imposer en équipe première. Ces éléments restent ancrés dans la mémoire des supporters brugeois. Aujourd’hui, ils ont cependant peu à se plaindre : le Club de Bruges compte désormais davantage d’internationaux que le Sporting, logique compte tenu du niveau affiché.



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Une réaction à cause de l'époque Roberto Martinez

Que Nathan De Cat ait été pris pour cible peut sembler incompréhensible, tant son talent est évident. Pour Rudi Garcia, c’était surtout une occasion de l’observer dans un autre contexte. Mais aujourd’hui, le jeune médian fait énormément parler de lui dans les médias, ce qui irrite les Brugeois : le club dicte l’agenda footballistique belge, et l’attention médiatique se concentre davantage sur ce jeune talent que sur des joueurs comme Nicolo Tresoldi ou Joaquin Seys.

Pour De Cat, tout cela ne le perturbe pas. Il hausse les épaules. Ayant grandi avec la rivalité entre les deux clubs, il sait relativiser. Ce sont les supporters qui continueront à en faire un enjeu. On observe le même phénomène lors des matches des Diables Rouges, où des joueurs brugeois sont parfois pris pour cible au stade Roi Baudouin, où siègent de nombreux fans anderlechtois. Mais ce sont des professionnels : tous ont appris à composer avec ce genre de pression.