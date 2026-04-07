Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"

Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"
Photo: © photonews

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Marc Degryse a été impressionné par la première période du Club de Bruges lors de sa victoire 4-2 face au Sporting d'Anderlecht. Avant la pause, les Mauves n'ont trouvé aucune solution face à l'intensité des Blauw & Zwart.

Au vu de son passé et de son statut de légende dans les deux clubs, Marc Degryse était naturellement un spectateur attentif de la rencontre entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht (4-2), ce lundi en ouverture des Champions Play-Offs.

"Le Club de Bruges a prouvé en première mi-temps que, lorsqu'il évolue à son meilleur niveau, il est la meilleure équipe de Belgique", affirme l'ancien Diable Rouge dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Il y avait tout : beaucoup d'énergie, un pressing intense et de superbes buts. Le premier, de Kyriani Sabbe, était fantastique. C'était vraiment digne de la Ligue des Champions."

D'après l'ancien attaquant, la principale différence par rapport aux confrontations précédentes résidait dans le rythme imposé par le Club de Bruges. "Les dernières fois, ils ont laissé Anderlecht entrer dans le match. Ici, les Bruxellois n'ont même pas réussi à lancer une contre-attaque digne de ce nom. Cela était dû à la pression exercée par Bruges, mais aussi à un manque de qualité de la part d'Anderlecht."

Anderlecht a déçu Marc Degryse, Bruges a joué 45 minutes de niveau Ligue des Champions

Selon Marc Degryse, les Mauves sont toujours en quête urgente de stabilité. "On ne parvient pas à trouver la solution dans cette équipe. La seconde mi-temps a été légèrement meilleure, mais dans l'ensemble, ce n'était toujours pas suffisant. Ils n'ont pris aucun point sur neuf face à Bruges cette saison. Ils ont de la chance que Gand et Malines perdent des points, ce qui leur permet de rester dans la course."

Lire aussi… Les supporters d'Anderlecht furieux contre ceux de Bruges, et le résultat du Topper n'a rien à voir là‑dedans
Pour le reste, l'analyste de 60 ans voit une priorité claire pour Anderlecht. "Ils devront tout donner en finale de la Coupe, parce que j'ai peur pour la suite de leurs Champions Play-Offs. Ils devraient avant tout utiliser ces matchs comme préparation pour la finale contre l'Union", a conclu Marc Degryse, qui ne voit donc pas Anderlecht terminer sur le podium.

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