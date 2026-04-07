"On doit remettre tout le monde dans le même bateau" : Mario Kohnen se présente à Charleroi

Mario Kohnen sera à la tête de Charleroi jusqu'en fin de saison. Il se veut dans la continuité d'Hans Cornelis.

Hans Cornelis s'était lui-même décrit comme dans la continuité de Rik De Mil. En apportant ses accents, il avait toutefois complètement remobilisé l'équipe, avant de voir ce nouvel élan retomber comme un soufflé après ce fameux match pivot contre le Cercle de Bruges.

Aujourd'hui, c'est Mario Kohnen qui doit à son tour relancer la machine. Malgré l'émotion du moment, il apparaissait déjà très concentré en conférence de presse : "Le plus important, c’est le match de vendredi. On doit recréer une dynamique et aller chercher un résultat, c’est très clair dans la tête de tout le monde", explique-t-il, cité par SudInfo.

Charleroi attend une réaction avec Mario Kohnen

Pas de révolution à attendre contre l'Antwerp : "On ne va pas tout changer. Le match à Westerlo n’était pas mauvais, pas non plus parfait, sinon on aurait gagné. Il faut ajuster certains détails et surtout se concentrer sur nous-mêmes sans penser aux circonstances qu’on ne peut pas gérer".

Son cheval de bataille : être au chevet du groupe, en cruel manque de confiance : "On doit remettre tout le monde dans le même bateau : titulaires, remplaçants et même ceux hors sélection".



Parviendra-t-il à tirer les Zèbres de cette mauvaise passe ? "On en saura plus vendredi à 23h après le match, mais j’espère qu’on dira alors que les choix seront les bons". Le portrait du nouveau T1 ad interim du Sporting est à retrouver ici.