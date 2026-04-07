"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"

"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"
Photo: © photonews

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Enric Llansana ne s'est pas caché après la défaite d'Anderlecht au Jan Breydel. Le milieu de terrain qualifiait la première période de "catastrophique", mais assurait que les Mauves ont montré leurs qualités après la pause.

Enric Llansana a fait preuve d'une grande franchise dans son analyse après la défaite du Sporting d'Anderlecht face au Club de Bruges. "Ils ont très bien commencé, mais nous avons été catastrophiques. Ils n'ont cessé de nous presser, et on s'est senti humiliés."

Le milieu de terrain d'Anderlecht a été complètement submergé et n'a quasiment pu opposer aucune résistance avant la pause. "Une première mi-temps comme celle-ci est tout simplement inadmissible. Nous devons analyser ça en profondeur, car ce n'était pas acceptable."

Après la pause, le Néerlandais de 24 ans a tout de même constaté une réaction positive. "Nous avons mieux joué et sommes parvenus à renverser la situation. Je pense que nous méritions mieux. Mario (Stroeykens) a été la clé du match aujourd'hui, nous avons beaucoup mieux joué quand il est monté au jeu."

Enric Llansana estime qu'Anderlecht doit construire sur cette deuxième période

Anderlecht est même parvenu à faire trembler le Club de Bruges avec le but du 3-2, en vain. "C'est frustrant de le voir arriver si tard. À ce moment-là, on a tout lancé vers l'avant et, forcément, laissé des espaces derrière."

Des espaces dont a profité le Club de Bruges pour faire 4-2 en fin de match, via Roméo Vermant. Un début de Champions Play-Offs raté pour le Sporting d'Anderlecht, mais Enric Llansana refuse toutefois de parler de cause perdue.

Lire aussi… Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ?

"Nous n'allons pas nous contenter d'un rôle de spectateurs dans ces Play-Offs. Nous devons être réalistes, mais nous avons montré en seconde période que cette équipe a indéniablement du potentiel", a conclu le médian offensif.

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