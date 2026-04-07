Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"

Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"
Photo: © photonews

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Après la victoire 4-2 du Club de Bruges face au Sporting d'anderlecht, Hans Vanaken est revenu sur un match en deux temps. Les Blauw & Zwart ont dominé la première période, mais ont laissé Anderlecht revenir après la pause.

Dans la zone mixte du Jan Breydelstadion, le capitaine Hans Vanaken s'est montré particulièrement élogieux de la première mi-temps des Blauw & Zwart, qui menaient 3-0 au repos face au Sporting d'Anderlecht.

"C'était une mi-temps parfaite en termes de football total. Pressing, duels, seconds ballons, occasions et buts : tout y était. Le score reflétait parfaitement la physionomie du match", assurait le Diable Rouge.

Selon Vanaken, le Club de Bruges a ensuite trop cédé la possession de balle. "On n'a pas assez exploité les espaces dont on disposait. Et puis, ce deuxième but arrive au pire moment. Heureusement qu'on a pu reprendre deux buts d'avance en fin de match."

Hans Vanaken critique sur la seconde période, mais heureux de la victoire dans le Topper

Le médian offensif s'est néanmoins montré très critique quant à la seconde période. "Après une première mi-temps comme celle-ci, nous ne devons jamais laisser l'adversaire revenir dans le match. Avec ce 3-1, il y avait déjà de l'espoir pour eux et du doute pour nous."

Un doute qui s'est ressenti dans le jeu. "On n'arrivait plus à sortir correctement. Il y avait peut-être une certaine peur de jouer au football, ce qui était totalement inutile après une première mi-temps aussi réussie. Un seul but peut changer le cours du match, c'est très frustrant. Mais quand on domine autant, encaisser ne devrait pas susciter le moindre doute."

Lire aussi… Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ?

Dans l'ensemble, Hans Vanaken reste satisfait de la victoire dans le Topper, et se projette déjà. "C'était le plus important, et c'est chose faite. C'est un bon début de Champions Play-Offs dont on avait besoin. Notre objectif est de gagner tous les matchs. Nous voulons le faire aussi la semaine prochaine à Saint-Trond, même si c'est toujours difficile de jouer là-bas", a-t-il conclu.

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