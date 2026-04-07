"Si on commence chaque match comme ça..." : Jérémy Taravel choqué par la première période de son équipe

Jérémy Taravel n'a pas épargné ses joueurs après la défaite (4-2) face au Club de Bruges. Une première période lamentable a coûté très cher au RSCA.

C'est bien simple : en première période, Anderlecht n'a tout simplement pas existé. Et Jérémy Taravel ne se l'explique pas : "Nous savions que Bruges, à la maison, allait mettre énormément de pression. Et pourtant, nous n'avons pas répondu présent et avons perdu tous les duels", regrette le coach du RSC Anderlecht. "C'est inacceptable à mes yeux".

Certes, il y a eu une réaction en seconde période, mais on peut partir du principe qu'elle a aussi été aidée par le fait que la différence était faite en première. "Quand c'est 3-0, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut construire sur base de cette seconde période", reconnaît Taravel.

Anderlecht manque de champions, selon Taravel

"Mais si on commence chaque match de cette façon, on ne va pas gagner beaucoup de matchs en Playoffs". Un constat d'autant plus terrible que ce manque d'envie et d'impact avait déjà été souligné par l'entraîneur du Sporting avant la trêve. "Je ne me l'explique pas. Nous allons en discuter. Peut-être est-ce lié à l'échauffement, peut-être est-ce dans les têtes".

Si c'était dans les têtes, c'est peut-être encore plus inquiétant, car un topper doit a priori tirer le maximum de tout joueur d'Anderlecht. "Normalement, un topper, ça se commence toujours à fond. C'est incompréhensible, je suis d'accord. C'est la différence entre des joueurs et des champions, les champions sont à fond même aux oppositions à l'entraînement", assène Jérémy Taravel.

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On voit en effet peu de champions dans cette équipe du RSCA. Mais l'effet Taravel, également, semble s'être bien vite estompé... et il faudra qu'il retrouve sa magie des débuts, ou les Playoffs seront très longs, sans qu'on voie comment la finale de Coupe peut se passer autrement que mal.