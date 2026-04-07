Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"

Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"
Photo: © photonews

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La semaine dernière, les "nouveaux" entraîneurs belges se sont rendus à Munich pour rencontrer Vincent Kompany, assister à l'un de ses entraînements et visiter le centre de formation du Bayern dans le cadre de leur formation. Une belle expérience pour chacun d'entre eux.

Plusieurs entraîneurs belges se sont récemment rendus à Munich dans le cadre de leur formation pour l'obtention de leur licence professionnelle. Ils étaient sur place pour visiter le centre de formation du Bayern et voir Vincent Kompany à l'œuvre.

Parmi les entraîneurs présents figuraient Sébastien Pocognoli (Monaco), Hans Cornelis (Charleroi), David Hubert (Union), Steve Colpaert (Zulte Waregem), Joseph Akpala (assistant à Bruges) et Faris Haroun (assistant à l'Antwerp), les deux derniers cités rêvant évidemment d'occuper un jour un poste de T1.

Et Vincent Kompany a visiblement fait forte impression sur ses élèves. Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, Steve Colpaert s'est livré sur ce voyage en Bavière, qui l'a conquis. "Vincent a un charisme naturel. Après l'entraînement, il est venu saluer chacun personnellement et a pris le temps de discuter avec nous. C'est tout à fait lui."

Vincent Kompany a marqué Steve Colpaert, David Hubert et Hans Cornelis

L'entraîneur de l'Union, David Hubert, a également beaucoup appris. "Il souhaite vraiment aider les entraîneurs belges à progresser. Dans le football de haut niveau, rares sont ceux qui partagent leurs idées aussi ouvertement."

Lire aussi… Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"
Enfin, Hans Cornelis souligne que s'inspirer ne veut pas dire copier aveuglément. "On ne peut pas simplement adopter sa méthode de travail, car le contexte est totalement différent. Mais on peut s'en inspirer", a conclu le désormais ex-entraîneur de Charleroi, viré de ses fonctions ce mardi.

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