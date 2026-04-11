"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
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"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"
Photo: © photonews

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Le Racing a manqué les Champions' Play-offs de peu et doit désormais tenter d'obtenir une qualification européenne via les Play-offs Européens.

“Cette saison, il y a quand même pas mal de suspense en play-off 2. Ces dernières années, j'ai joué plusieurs fois ces play-off 2 sans véritable suspense. On avait beaucoup d'avance et il n'y avait presque jamais de tension”, a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans l'émission Een-Tweetje.

Genk joue bien au football, mais…

“Je suis content que les trois équipes les mieux classées aient gagné. Espérons qu'il y ait une vraie lutte entre Genk, le Standard et Westerlo. Ce sera alors plus agréable à regarder que ces dernières années, où ce n'était peut-être pas toujours le cas”, poursuit l'ancien coach.

Reste la question de savoir si une équipe du calibre de Genk a vraiment sa place dans les Europe Play-offs : “Ils auraient pris plus de points que Saint-Trond, Malines, La Gantoise et Anderlecht dans les Champions' Play-offs”, avance Vanhaezebrouck.

Un avis également partagé par Wesley Sonck : “Je pense que oui, mais les faits disent autre chose. Genk possède beaucoup de bons joueurs, mais défensivement, il y a évidemment eu un problème ces derniers mois", explique l'ancien attaquant.

Les irrégularités du KRC Genk

Lire aussi… Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"
“Avec Genk, j'ai toujours ce sentiment que c'est chouette à regarder, que ça impressionne, mais je vois aussi des matches qui me font penser le contraire. Ce n'est pas chaque semaine qu'ils prestent de manière constante. Dans un club, il faut être constant et atteindre un certain niveau, sans descendre en dessous. Ça fluctue trop”, ponctue-t-il.

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