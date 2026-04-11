La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

Les problèmes défensifs du RSC Anderlecht sont apparus au grand jour ces dernières semaines. L'instabilité, les erreurs individuelles et le manque de relance depuis l'arrière jouent des tours aux Mauves. C'est précisément pour cela que le retour de Marco Kana tombe à un moment crucial.

"Marco est prêt à démarrer une rencontre", a indiqué Jérémy Taravel hier en conférence de presse. Kana apporte ce qui manque actuellement à Anderlecht : du calme et de la qualité au ballon. Il est sans aucun doute le défenseur le plus à l'aise balle au pied de l'effectif, capable d'accélérer le jeu et de faire les bons choix sous pression. Dans une équipe qui a du mal à ressortir proprement depuis l'arrière, c'est une arme énorme.

Son profil s'exprime encore mieux aux côtés de Moussa Diarra. Là où Kana apporte la relance et le placement, Diarra amène la puissance, l'impact dans les duels et une vraie présence physique. Cette complémentarité peut offrir une charnière bien plus stable que celles vues ces dernières semaines.

Marco Kana peut former un duo complémentaire avec Diarra

De plus, Kana a déjà prouvé qu'il pouvait faire la différence dans ce rôle. À l'automne, Anderlecht était le plus solide défensivement lorsqu'il évoluait dans l'axe. Son absence sur blessure a presque coïncidé avec la baisse de régime de l'équipe.

La grande question reste toutefois son état physique. Gêné par les blessures, Kana a très peu joué depuis décembre, avec le risque de devoir retrouver du rythme. Mais s'il reste apte, une place de titulaire jusqu'à la fin de la saison paraît logique.

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Tout indique que Kana peut être la clé pour résoudre le puzzle défensif à Anderlecht. Avec ses qualités balle au pied et une association complémentaire avec Diarra, le Sporting tient enfin à nouveau une base solide sur laquelle s'appuyer au moment décisif de la saison.