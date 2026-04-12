🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

Malgré le partage arraché par son équipe à la dernière minute, Carl Hoefkens n'était pas très heureux au coup de sifflet final de la rencontre entre le Fortuna Sittard et le NAC Breda. Et pour cause, l'ancien coach de Bruges et du Standard assure avoir été appelé "Calimero" par l'arbitre.

La fin de saison est tendue pour Carl Hoefkens au NAC Breda. Avant-dernier, le club se bat pour sa survie en Eredivisie, mais peine à engranger des points.

Ce dimanche, le NAC a pu compter sur l'égalisation très tardive de Mohamed Nasoh (90+2e) pour revenir avec un point de son déplacement au Fortuna Sittard et ainsi revenir à deux longueurs de la seizième place.

Une fin de match positive, donc, pour Carl Hoefkens, qui a pourtant été aperçu quelques secondes après le coup de sifflet final en train de s'embrouiller avec l'arbitre Jeroen Manschot. Au micro d'ESPN, après la rencontre, l'entraîneur belge s'est expliqué.

Carl Hoefkens appelé "Calimero" par l'arbitre

"Je m'efforce toujours d'instaurer un respect mutuel. L'arbitre m'a lancé un 'bonne chance' méprisant, alors je lui ai répondu que cela valait pour tout le monde. Ensuite, je m'en vais et j'entends qu'il me traite de Calimero."

Le journaliste d'ESPN, Leo Oldenburger, est surpris. "Jeroen Manschot, l'arbitre, vous a appelé Calimero ? Quelle classe..." Et Hoefkens de confirmer. "Je n'en dirais pas plus, mais si je lui disais Calimero pendant le match, je prendrais un carton rouge, c'est sûr. J'aurais bien aimé avoir un carton rouge dans ma poche aujourd'hui pour le donner à cet arbitre", a conclu Carl Hoefkens.



