Analyse Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine
Photo: © photonews

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Louvain, le Cercle et Charleroi sont les trois clubs les mieux représentés dans notre équipe de la semaine, avec deux joueurs. On retrouve aussi un peu d'Union, de Bruges, d'Anderlecht et quelques participants aux play-downs.

Gardien de but

Justin Heekeren a permis à Anderlecht de rester dans le match et Nacho Miras a réalisé quelques belles parades mais aurait pu avoir la main plus ferme sur le but de Sykes. Notre choix se porte donc sur Maxence Prévot, auteur de trois arêts déterminants pour permettre à Louvain de ramener un point de son déplacement à la Cegeka Arena. 

Défenseurs

Une défense à 3, cette semaine. Le premier, on vient d'en parler, a inscrit le seul but de la victoire pour l'Union à Malines et s'est forgé deux autres grosses occasions sur corner.

Ross Sykes fait donc partie de cette équipe de la semaine, au même titre que Roggerio Nyakossi, très solide sous ses couleurs louvanistes pour épargner un peu de travail à Prévot. Les deux hommes sont accompagnés par Ibrahim Diakité, qui a réalisé une bonne prestation avec le Cercle contre la RAAL.

Milieux de terrain 

Beaucoup de prétendants pour ces postes. Nous aurions pu évoquer Arthur Piedfort (Westerlo) ou encore Pieter Gerkens (Cercle), mais nous avons choisi Yari Verschaeren, auteur d'une bonne montée pour remplacer Nathan De Cat et d'un but, et Hugo Vetlesen qui a marqué deux minutes après sa montée et qui a changé le cours du match sur la pelouse de Saint-Trond. 

Le buteur trudonnaire, Ryotaro Ito, fait d'ailleurs également partie de cette équipe de la semaine, dans un rôle de numéro 10. Sur les côtés de ce 3-5-2, deux joueurs du Sporting Charleroi qui évoluent certes dans un système à quatre défenseurs, mais qui montreront un peu de polyvalence pour intégrer cette équipe : Mardochée Nzita à gauche et Antoine Bernier, auteur de l'un de ses meilleurs matchs avec les Zèbres, à droite. 

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Attaquants

Là encore, Westerlo aurait pu être représenté avec Nacho Ferri, avec un but et une pression constante sur la défense du Standard. Deux joueurs ont toutefois inscrit un doublé et dépassent donc l'attaquant campinois : Steve Ngoura, qui a fait plier la RAAL en une mi-temps, et Joseph Opoku, qui a marqué les deux buts de la victoire de Zulte Waregem à Dender. 

Notre équipe de la semaine : Prévot - Sykes, Nyakossi, Diakité - Bernier, Verschaeren, Vetlesen, Ito, Nzita - Ngoura, Opoku.

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