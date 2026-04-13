Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

En dessous de tout, Rafiki Saïd contre Westerlo. Rouche le plus décisif depuis le début de la saison, l'ailier comorien doit se réveiller, et Vincent Euvrard pourrait tenter de l'asseoir sur le banc à l'une ou l'autre reprise pour tenter de provoquer un électrochoc.

Le facteur X du Standard est en panne. Capable du meilleur comme du pire, Rafiki Saïd ne souffle pratiquement plus que le froid depuis quelques semaines... soit à peu près depuis le moment où le Matricule 16 a compris qu'il ne disputerait pas les Champions Play-Offs.

Auteur de superbes buts en début de saison et Rouche le plus décisif (cinq buts, trois passes décisives), l'ailier gauche comorien est, une fois de plus, passé complètement à côté de son sujet face à Westerlo ce samedi soir.

Rafiki Saïd "vit mal" ses mauvaises prestations

Un tir à côté devant un but pourtant laissé vide, un face à face perdu et un florilège de fautes techniques. Conscient de sa capacité à faire la différence à chaque instant, Vincent Euvrard l'a gardé sur la pelouse jusqu'à la 70e minute, avant de se rendre à l'évidence et de le remplacer par Bernard Nguene.

"Je pense qu'il le vit mal, surtout après une prestation comme celle d'aujourd'hui. Il doit inverser la tendance en continuant à travailler et en restant après les séances d'entraînement pour travailler ses gammes techniques. Il a été très important au premier tour et il sait lui-même aujourd'hui qu'il n'est pas assez bon", déclarait le T1 des Rouches en conférence de presse après la rencontre.

Un passage sur le banc pour le relancer ?

Chez les supporters, beaucoup se disent qu'un petit passage sur le banc ne pourrait pas faire de mal à Rafiki Saïd. Il en reviendra alors à Vincent Euvrard d'expliquer son choix au joueur de 26 ans et à le remobiliser avant la fin de la saison. C'est notamment ce qu'il a su faire avec Timothé Nkada, de retour sur le banc après sa titularisation peu fructueuse à Louvain, mais buteur sur sa seule vraie occasion contre Westerlo.





"Je lui ai expliqué mon choix (à Nkada), qui semblait clair pour tout le monde au vu de la qualité de l'entrée de Dennis (Ayensa) à Louvain. La semaine dernière, Timo ne faisait pas un grand match, mais il était impliqué dans les actions, ce qui montrait qu'il n'était pas trop loin du compte. Je lui ai dit qu'il devait se préparer au mieux pour être décisif sur le temps de jeu qui serait à sa disposition, et il a su le faire."

De retour sur le côté gauche d'un 3-4-3, où il est censé se montrer plus décisif qu'à la pointe d'un 3-5-2, Rafiki Saïd est à côté de ses pompes, et c'est tout le jeu offensif du Standard, pourtant en progression depuis quelques semaines, qui en est la victime. Vincent Euvrard va devoir trouver la bonne solution, peut-être en lançant un autre profil pour permettre une remise en question totale chez Saïd, qui ne semble pas pouvoir descendre beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.