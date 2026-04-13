Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

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Qui succédera à Tolu Arokodare ? La liste des joueurs nominés au Soulier d'Ébène a été dévoilée. Le vainqueur sera désigné le 4 mai.

Le comité du Soulier d'Ébène a révélé les 5 nominés pour la 35e édition du trophée, qui sera remis le 4 mai prochain. L'année passée, c'est l'attaquant du KRC Genk Tolu Arokodare qui avait été désigné, succédant à Kevin Denkey.

Les cinq nominés sont Promise David (Canada/Union Saint-Gilloise), Adem Zorgane (Algérie/Union Saint-Gilloise), Parfait Guiagon (Côté d'Ivoire/Charleroi), Zakaria El Ouahdi (Maroc/Genk) et Raphaël Onyedika (Nigeria/Club de Bruges).

Onyedika ou Zorgane favoris ? El Ouahdi récompensé de sa superbe saison ?

Parfait Guiagon, auteur d'une superbe saison avec Charleroi, serait le premier Zèbre à remporter le trophée depuis Neeskens Kebano en 2015. Malgré les bons résultats de l'USG depuis sa remontée en D1A, David et Zorgane seraient le premier unioniste à remporter le Soulier d'Ébène.

Genk et Bruges sont bien plus habitués à figurer au palmarès de ce trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant en Pro League. Le dernier Blauw & Zwart à l'avoir remporté, cependant, était Anthony Limbombe en 2018.



Difficile de désigner un favori : David est blessé de longue date, Guiagon et El Ouahdi ont manqué les Playoffs tandis que Onyedika et Zorgane sont les moteurs de l'entrejeu des deux meilleures équipes du pays.