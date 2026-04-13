Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

Ce dimanche, le SL16 FC a empoché une victoire très importante face à l'Union Namur. Un succès qui ne donne pas encore assez d'air dans la course au maintien, mais qui constitue un très bon signe.

Engagé dans les play-downs de D1 ACFF, le SL16 FC a remporté une victoire cruciale ce dimanche après-midi face à la lanterne rouge, l'Union Namur. Un succès permis grâce à des buts de René Mitongo, Onésime Kalonji et Jordi Makiese.

Le premier cité a planté sa huitième réalisation de la saison, et sa troisième, déjà, en play-downs. Buteur décisif contre les U23 de l'Union et de Charleroi, l'international espoirs U18 a remis le couvert en ouvrant la marque dès le premier quart d'heure.

Un SL16 renforcé par certains éléments du noyau A

Sur la feuille de match, on retrouvait plusieurs habitués du noyau A. Alexandro Calut et Léandre Kuavita, qui en ont été éjectés, Daan Dierckx, qui cherche à reprendre du temps de jeu, puis Charli Spoden, René Mitongo ou encore Oscar Olivier, qui y a réalisé quelques apparitions. Six joueurs titularisés ce dimanche face à Namur, aux côtés du capitaine Afonso N'Salambi ou encore de Kilian Lokembo (23 ans).

Des joueurs qui ont déjà un peu plus le rythme du monde professionnel, même s'ils n'y évoluent pas souvent, et qui élèvent incontestablement le niveau du SL16. Mais le Standard ne pourra pas faire "redescendre" autant de joueurs chaque semaine, puisque son équipe première ne jouera pas à chaque fois avant son équipe U23. Stéphane Guidi a donc pu attendre de voir qui n'était pas utilisé par Vincent Euvrard, ce qui ne pourra pas être systématiquement le cas.

Cela a payé, néanmoins, ce dimanche, et cela a permis aux U23 du Standard de prendre cinq longueurs d'avance sur la dernière place qu'ils occupaient encore quelques semaines avant la fin de la phase classique. Le SL16 FC a aussi conservé ses deux longueurs d'avance sur Schaerbeek, qui s'est imposé dans les dernières secondes face à Stockay.





Combien y aura-t-il de descendants en D1 ACFF ?

De quoi rassurer dans la course au maintien ? Pas encore totalement, puisque le nombre de descendants dépendra du nombre d'équipes francophones reléguées de la Challenger Pro League. Si seul l'Olympic quitte la D1B, seul le dernier de D1 ACFF descendra à l'échelon inférieur. Si, par contre, les Francs Borains et le RWDM sont concernés, il y aura alors deux... voire trois descendants en D1 ACFF (très peu probable) et le SL16 FC serait encore loin du compte.

Malgré un bilan de trois victoires et un partage lors des six premiers matchs de play-downs, le maintien est donc encore loin d'être dans la poche pour le SL16 FC. Il reste quatre matchs à disputer avant la fin de la saison : contre Stockay, à l'Union, à Charleroi et contre Schaerbeek, lors d'une dernière journée qui pourrait s'avérer décisive. Stockay, justement, n'a plus que deux points d'avance sur le SL16, qui pourrait passer à la neuvième place en cas de nouvelle victoire dimanche prochain.