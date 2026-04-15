La France et Didier Deschamps confirment un forfait de taille pour la Coupe du monde !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste de football
| Commentaire
La France et Didier Deschamps confirment un forfait de taille pour la Coupe du monde !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Hugo Ekitike ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Une nouvelle confirmée par Didier Deschamps en personne.

Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions après son quart de finale retour, ce mardi soir à Anfield, contre le Paris Saint-Germain. Battus 2-0 au Parc des Princes lors du match aller, les Reds ont payé le même tarif à domicile. Et tous les signes étaient déjà au... rouge dès la demi-heure.

Moment auquel Hugo Ekitike s'est effondré, se plaignant du pied. Remplacé par Mohamed Salah, l'attaquant français a reçu un verdict lourd : une rupture du tendon d'Achille, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Le sélectionneur Didier Deschamps a confirmé la mauvaise nouvelle ce mercredi, sur le compte de la Fédération Française de Football. "Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde."

Didier Deschamps confirme le forfait de Hugo Ekitike pour la Coupe du monde

"Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Équipe de France."

"Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Liverpool
France
Hugo Ekitike

Plus de news

Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions

Le match aller aura suffi : un premier Diable Rouge qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions

22:54
Radja Nainggolan se paie Anderlecht : "Ils étaient là, comme s'ils avaient gagné le championnat..."

Radja Nainggolan se paie Anderlecht : "Ils étaient là, comme s'ils avaient gagné le championnat..."

22:30
Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

Une légende brésilienne confie : "Le gardien le plus redoutable que j'aie affronté ? Michel Preud'homme"

22:00
Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros

Yari Verschaeren, enfant de Neerpede, partira libre après avoir refusé un transfert à 5 millions d'euros

21:40
Joan Laporta furieux après l'élimination du Barça : "Prétendre que les arbitres nous favorisent est honteux"

Joan Laporta furieux après l'élimination du Barça : "Prétendre que les arbitres nous favorisent est honteux"

20:20
Le titre au détriment d'un football romantique à Bruges ? "Si vous connaissez la réalité des Play-Offs..."

Le titre au détriment d'un football romantique à Bruges ? "Si vous connaissez la réalité des Play-Offs..."

21:00
1
Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026

Vous rappelez-vous d'eux ? Ces vieilles connaissances de Pro League qui seront au Mondial 2026

20:40
Saint-Trond cherche sa première victoire en Play-Offs, mais sera sûrement privé d'un élément important à Gand

Saint-Trond cherche sa première victoire en Play-Offs, mais sera sûrement privé d'un élément important à Gand

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

19:00
Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

19:30
Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

18:20
23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

19:00
Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

18:40
"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

18:00
Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

17:30
Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

16:30
Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

17:00
Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

16:00
3
Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

15:30
Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

15:00
Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

14:00
Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

14:40
4
"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

14:20
Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

13:00
3
398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

12:40
Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

12:20
Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

12:00
La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

11:40
1
Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

11:20
Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

11:00
🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

10:30
Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

10:00
Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

09:30
Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

08:30
Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

09:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Quarts de finale
Sporting Portugal Sporting Portugal 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
FC Barcelone FC Barcelone 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool Liverpool
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Liverpool Liverpool 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Portugal Sporting Portugal
Bayern Munich Bayern Munich 4-3 Real Madrid Real Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved