La France et Didier Deschamps confirment un forfait de taille pour la Coupe du monde !

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Hugo Ekitike ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Une nouvelle confirmée par Didier Deschamps en personne.

Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions après son quart de finale retour, ce mardi soir à Anfield, contre le Paris Saint-Germain. Battus 2-0 au Parc des Princes lors du match aller, les Reds ont payé le même tarif à domicile. Et tous les signes étaient déjà au... rouge dès la demi-heure.

Moment auquel Hugo Ekitike s'est effondré, se plaignant du pied. Remplacé par Mohamed Salah, l'attaquant français a reçu un verdict lourd : une rupture du tendon d'Achille, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Le sélectionneur Didier Deschamps a confirmé la mauvaise nouvelle ce mercredi, sur le compte de la Fédération Française de Football. "Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde."

Didier Deschamps confirme le forfait de Hugo Ekitike pour la Coupe du monde

"Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Équipe de France."

"Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui."



