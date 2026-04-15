Le titre au détriment d'un football romantique à Bruges ? "Si vous connaissez la réalité des Play-Offs..."

Ivan Leko est un romantique du football. Cependant, pour gagner des matchs en Play-Offs et remporter le titre, l'entraîneur croate du Club de Bruges souligne qu'une bonne défense est encore plus importante. Un signal fort avant le déplacement à l'Union Saint-Gilloise.

Ivan Leko et le Club de Bruges ont débuté les Champions Play-Offs de la meilleure des manières, avec un six sur six face au Sporting d'Anderlecht et à Saint-Trond.

Cap désormais sur l'un des matchs les plus importants de la saison des Blauw & Zwart, en déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Une rencontre avant laquelle Ivan Leko a accordé une interview au diffuseur DAZN.

Et comme il en a l'habitude de le faire lors des matchs à enjeux, l'entraîneur croate abandonne son romantisme, qu'il aime pourtant tant, en faveur d'un style plus pragmatique et droit au but.

Focus... sur la défense pour le Club de Bruges dans la course au titre

"Jouer un football agressif et offensif, c'est magnifique. C'est ce qui me fait vibrer, je suis un romantique. Mais si vous connaissez la réalité des Play-Offs, vous savez que les équipes qui gagnent sont celles qui encaissent le moins de buts."

Ivan Leko cite ensuite... Alex Ferguson, l'ancien manager à succès de Manchester United. "Il a dit : 'On gagne des matchs grâce à son attaque, mais on gagne des trophées grâce à sa défense'. Cela ne signifie pas que nous allons nous contenter de défendre comme des moins que rien. Mais nous savons qu’une bonne défense peut nous permettre de remporter le titre", a conclu Ivan Leko.



