Les mots de Nicky Hayen n'ont pas plu : "Jamais entendu ça de la part d'un entraîneur"

Le KRC Genk a calé le week-end dernier contre OHL. Nicky Hayen a avancé une excuse pour le moins surprenante, évoquant un manque de fraîcheur.

"Mon équipe n'était pas assez fraîche", a déclaré Nicky Hayen au terme de la rencontre. "Nous sortons d'une semaine d'entraînement chargée. Nous devons encore franchir des étapes à ce niveau."

En d'autres termes : les Limbourgeois auraient laissé filer de précieux points dans la lutte pour un ticket européen à cause de quelques séances d'entraînement trop lourdes ? Les propos de Hayen ont fait lever les sourcils de nombreux observateurs.

Thomas Chatelle ne comprend pas l'excuse de Nicky Hayen

"C'est une excuse que j'ai rarement, voire jamais, entendue de la bouche d'un entraîneur d'un club pro", a ainsi réagi Thomas Chatelle, ancien genkois lui-même. "Je ne comprends pas qu'Hayen puisse se servir d'une telle explication".

"Ca peut signifier deux choses", a poursuivi l'ancien pilier de Genk dans Het Belang van Limburg. "Soit Hayen et son staff sportif ont mal évalué la charge de travail, soit les joueurs de Genk sont physiquement dans un état vraiment très mauvais."



Ce partage a coûté cher aux Limbourgeois, qui ont lâché la première place des Europe Play-Offs. En barrages, Genk suit désormais le KVC Westerlo, qui est un point devant. Et le Racing a également manqué l'occasion de laisser le Standard en arrière...