Certains vont s'affronter : la liste des Belges qualifiés pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe

Les quarts de finale retour de l'Europa League et de la Conference League se sont joués ce jeudi soir. Plusieurs Belges se sont qualifiés pour le dernier carré.

En Europa League, Nottingham Forest a profité d'une victoire 1-0 face au FC Porto après le partage du match aller pour se qualifier pour les demi-finales et retrouver une autre équipe anglaise, Aston Villa, qui a largement dominé Bologne (4-0 après le 3-1 du match aller).

Dans le dernier carré, on retrouvera donc une affiche avec Youri Tielemans et Amadou Onana dans un camp, et Matz Sels de l'autre, même si le portier était une nouvelle fois sur le banc ce jeudi soir. Ce n'était pas le cas des deux milieux de terrain de Villa, titulaires et remplacés respectivement à la 74e et à la 78e minute. En demi-finale, l'autre affiche opposera Fribourg à Braga.

En Conference League, si tout semblait déjà presque plié après les matchs aller, c'est Strasbourg qui a créé la surprise en infligeant une correction à Mainz et en se qualifiant pour les demi-finales.

Six joueurs belges + Vincent Kompany en demi-finale d'une Coupe d'Europe

Avec Mike Penders et Diego Moreira, qui ont tous deux joué 90 minutes, les Alsaciens se sont imposés 4-0 et affronteront le Rayo Vallecano, qui s'est fait peur contre l'AEK Athènes (3-1 pour les Grecs au retour, mais 3-0 pour les Espagnols à l'aller).

L'autre affiche opposera le Shakhtar Donetsk de l'ancien milieu de terrain Arda Turan, qui s'est qualifié au détriment de l'AZ Alkmaar, à Crystal Palace, qui a aussi perdu le match retour contre la Fiorentina, mais qui s'est qualifié grâce à sa victoire 3-0 à l'aller.



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Avec Leandro Trossard (Arsenal, Ligue des Champions), Amadou Onana, Youri Tielemans (Aston Villa, Europa League), Matz Sels (Nottingham Forest, Europa League), Mike Penders et Diego Moreira (Strasbourg, Conference League), on retrouve donc six Belges en demi-finale d'une Coupe d'Europe cette saison... le tout sans compter Vincent Kompany, bien évidemment, avec le Bayern Munich.