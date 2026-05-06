Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Sans faire de bruit, Arne Engels continue à être l'un des joueurs les plus cotés d'Ecosse. Le milieu de terrain du Celtic Glasgow pourrait décrocher un transfert cet été.

Arne Engels (22 ans) réalise une excellente saison avec le Celtic Glasgow : l'ancien jeune du Club de Bruges compte 42 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts et 7 passes décisives. Déjà cité sur le départ par le passé, il continue d'intéresser diverses écuries européennes.

Ainsi, selon les informations du généralement bien informé Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany, Engels serait suivi de près par le RB Leipzig. Le club allemand ne serait pas le seul sur le coup : des clubs de Premier League et de Serie A seraient également sur le coup.

Selon Plettenberg, un départ du Celtic cet été serait prévu. Engels est estimé à 18 millions d'euros sur Transfermarkt ; les dirigeants du club écossais aimeraient en toucher environ 25 pour le joueur belge.

Arne Engels a passé un cap au Celtic Glasgow

En 2024, le Celtic avait déboursé 13 millions d'euros auprès du FC Augsbourg pour Arne Engels. Le Belge avait alors disputé 53 matchs (3 buts, 9 assists) pour le club allemand, et s'était imposé comme une valeur sûre depuis son arrivée dans l'anonymat en provenance du Club NXT. À Bruges, Engels n'avait pas disputé la moindre minute en équipe A avant son départ.

🚨👀 Arne Engels is still one to watch for the summer transfer window. A departure from Celtic is planned.



The 22 y/o remains on RB Leipzig’s list. RB are closely monitoring him. There are also clubs from the Premier League, Serie A and La Liga keen. 🇧🇪 pic.twitter.com/DCdLa1sjIY



— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2026

Polyvalent, capable d'évoluer au poste d'arrière latéral droit comme de milieu de terrain, Arne Engels a passé un cap en Ecosse, contribuant au sacre des Bhoys la saison passée. Mais sa progression n'a pas été récompensée par Rudi Garcia : alors qu'il compte 4 caps, dont la dernière date de novembre 2024 sous Domenico Tedesco, Engels n'a jamais été appelé par le sélectionneur actuel des Diables Rouges.

Il serait tentant de conclure que c'est le fait d'évoluer en D1 écossaise qui l'a handicapé... mais Garcia a fait de Nicolas Raskin, patron du milieu de terrain des Rangers, l'un de ses titulaires incontournables chez les Diables. Cependant, une chose est sûre : s'il passe encore un cap cet été et rejoint un grand championnat, Arne Engels pourrait bien finir par forcer la main du sélectionneur et retrouver l'équipe nationale.