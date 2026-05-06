La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

Dans moins de trois semaines, la saison sera terminée et les derniers verdicts tomberont. La lutte pour le titre en Pro League est totalement ouverte, tout comme la course aux places européennes et le maintien en Jupiler Pro League. Plusieurs clubs jouent gros dans cette dernière ligne droite.

Avec quatre journées à jouer dans les Champions' Play-offs et les Europe Play-offs, une finale de Coupe de Belgique ainsi que des barrages pour une place en Jupiler Pro League la saison prochaine, les deux prochaines semaines s'annoncent intenses.

Pour l'occasion, nous vous avons posé quatre grandes questions sur cette fin de saison : qui sera champion, qui décrochera un ticket européen via les Europe Play-Offs, qui évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine et qui remportera la Coupe de Belgique ?

Question 1 : Qui sera champion ?

Tout en haut du classement, le Club de Bruges est, pour la première fois cette saison, le nouveau leader des Champions' Play-offs. L'écart avec l'Union Saint-Gilloise est minime et il reste un duel direct entre les deux équipes lors de la 8e journée.

Les Blauw en Zwart n'ont besoin "que" d'un 10/12 pour décrocher le titre, mais l'Union a toujours son destin entre ses mains. Et même Saint-Trond conserve, mathématiquement, une petite chance de surprendre.

C'est aussi ce que vous pensez. Le Club de Bruges est le grand favori avec pas moins de 69% des voix. L'Union doit se contenter de 20% des votes, tandis que le STVV se voit attribuer une petite chance.



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Question 2 : Qui remportera les Europe Play-offs ?

La lutte pour les Europe Play-offs est, si possible, encore plus palpitante. Le KRC Genk, Westerlo et le Standard de Liège se partagent la tête avec 30 points, tandis que Charleroi et l'Antwerp ne sont pas encore écartés : ils ne comptent que trois points de retard.

En vous lisant, c'est le KRC Genk qui fait figure de grand favori pour pour le ticket européen. La seule équipe qui semble pouvoir suivre le rythme est le Standard de Liège. En revanche, malgré sa position au classement, Westerlo n'a pas vos faveurs.

Question 3 : Qui gagnera la Coupe de Belgique ?

L'Union peut jouer sur deux tableaux : le titre et/ou la Coupe de Belgique. De son côté, Anderlecht sait qu'il doit s'imposer pour sécuriser un ticket européen (plus avantageux).

Dans ce derby bruxellois, vous accordez 69% de chances à l'Union, contre 24% à Anderlecht. Certains votants se sont abstenus, estimant l'affiche trop serrée pour faire un choix.

Question 4 : Qui jouera en Jupiler Pro League la saison prochaine ?

Reste la question de l'équipe qui évoluera en Jupiler Pro League l'an prochain. Dender disputera la finale contre le vainqueur du duel entre Lommel et le Beerschot. Les Limbourgeois ont remporté le match aller des Promotion play-offs sur le score de 3-1.

Pour vous, Dender est favori pour se maintenir en Pro League avec 45% des voix, Lommel suivant de très près. Pour le Beerschot, ça s'annonce beaucoup plus compliqué à vos yeux, puisqu'il ne récolte que 14% des suffrages.