L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

Triste nouvelle en provenance de l'Antwerp : Laszlo Fazekas, légende du club, est décédé à l'âge de 78 ans. Récemment, le Bosuil l'avait mis à l'honneur.

Laszlo Fazekas, ancien joueur de l'Antwerp (1980-1984) et de Saint-Trond (1984-1985), est décédé à l'âge de 78 ans. C'est le Great Old qui a annoncé la nouvelle ce mercredi. Fazekas souffrait de la maladie de Charcot depuis plusieurs années.

En quatre saisons avec le Matricule 1, Laszlo Fazekas a inscrit 65 buts en 172 matchs. Avant d'arriver en Belgique, le Hongrois était déjà devenu une légende d'Ujpest, club de la ville de Budapest pour lequel il a disputé plus de 400 matchs de 1965 à 1980 et inscrivant 252 goals.

Fazekas était aussi un international hongrois de premier rang, disputant les Coupes du Monde 1978 et 1982 et inscrivant 24 buts en 92 rencontres avec l'équipe nationale magyare. Attaquant élégant, Laszlo Fazekas était considéré comme l'un des meilleurs joueurs hongrois de sa génération.

Une fois retraité, le Hongrois était resté en Belgique où il vivait encore : il s'était reconverti en tant qu'entraîneur, dirigeant le Racing Jette, Alost, l'Union Saint-Gilloise ou encore l'Antwerp, sa dernière expérience en tant que coach, en 1995-1996.

Le Bosuil lui avait récemment rendu un vibrant hommage

En apprenant la gravité de sa maladie, l'Antwerp avait récemment décidé de rendre un hommage à Laszlo Fazekas, qui avait été invité à donner le coup d'envoi de la rencontre entre l'Antwerp et la RAAL en Croky Cup, en janvier dernier.





Visiblement diminué, Fazekas avait été très touché par l'accueil reçu. Les 13.000 personnes présentes au Bosuil avaient scandé le nom d'un joueur très apprécié de tous.