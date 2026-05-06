Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?
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Remplaçant lors des deux derniers matchs du Standard, Josué Homawoo est le défenseur qui a perdu sa place dans le onze de Vincent Euvrard depuis le retour de blessure de Marlon Fossey. Le Togolais va devoir cravacher, d'autant que ses concurrents marquent des points.

Dans le milieu, on dit fréquemment que si un joueur est présent en conférence de presse à la veille d'un match, il sera titulaire le lendemain. Ce n'est pas tout à fait vrai au Standard, où une tournante équitable est effectuée pour que chaque joueur participe plus ou moins au même nombre d'activités médiatiques sur l'ensemble de la saison.

Ce n'était donc pas le cas de Josué Homawoo, la semaine dernière, qui était venu préfacer un déplacement à l'Antwerp qu'il a commencé sur le banc. Il faut dire que le défenseur central togolais a plus que probablement perdu sa place dans le onze de base des Rouches depuis le retour de blessure de Marlon Fossey.

Titulaire sur le côté droit, le capitaine américain a renvoyé l'indéboulonnable Henry Lawrence au centre de la défense. Comme nous le soulignions il y a peu, le jeune Anglais ne méritait en rien de perdre sa place de titulaire, lui qui a fait preuve d'une constance exemplaire tout au long de la saison, là où ses coéquipiers, notamment offensifs, ont fréquemment alterné le chaud et le froid.

Josué Homawoo a-t-il perdu définitivement sa place dans le onze du Standard ?

Il a donc fallu attendre la sortie de Marlon Fossey, logiquement épargné à 0-4 après 55 minutes, pour revoir Josué Homawoo accompagner David Bates et Ibe Hautekiet, qui semblent eux aussi avoir gagné "pour de bon" leur place dans le onze de base. Entre guillemets, puisqu'aucune place de titulaire n'est évidemment jamais entièrement acquise et que chaque joueur doit se remettre en question quotidiennement.

Il n'en demeure pas moins que lorsque tous ces joueurs sont disponibles, c'est bien le défenseur ramené de Roumanie par Mircea Rednic en début de saison qui va s'asseoir sur le banc des réservistes et qui n'en sort que lorsqu'il y a un pépin physique ou un joueur à préserver. Hautekiet est vu comme l'avenir de la défense du Standard, et Bates le patron : le défenseur fiable, solide et désormais buteur pour la première fois au Bosuil.

Un rôle que pourrait aussi endosser Josué Homawoo, qui semble cependant tout faire un peu moins bien que son homologue écossais. Après avoir joué une bonne partie de la saison comme titulaire, David Bates n'étant pas encore au meilleur de sa forme, l'arrière central togolais de 28 ans a perdu sa place dans la hiérarchie. Et sauf blessure, les cinq joueurs qui formeront la défense du Standard jusqu'au dernier match de la saison semblent connus.

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