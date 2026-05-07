"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

L'Union Saint-Gilloise doit disputer cinq matches, contre quatre pour le Club de Bruges. Le timing de la finale de la Coupe continue de faire énormément parler. Plusieurs consultants se sont exprimés sur le sujet, avec des avis parfois très tranchés.

Olivier Deschacht, ancien joueur d'Anderlecht, se pose des questions. Pour lui, jouer la Coupe de Belgique pendant les Play-Offs est bizarre. "La date de la finale de la Coupe est tellement défavorable à l'Union Saint-Gilloise... Trois jours plus tard, ils jouent en déplacement au Club de Bruges. Pourquoi programme-t-on, trois jours après la finale de la Coupe, le match le plus important des Play-Offs ?"

Bruges avantagé ?

"Pourquoi ? C'est fausser la compétition. Le Club de Bruges disputera trois de ses quatre derniers matches à domicile. Le Club de Bruges doit être champion, c'est aussi simple que ça", a déclaré l'ancienne figure emblématique d'Anderlecht dans son analyse dans Ongefilterd.

"Bien sûr que j'accuse le responsable du calendrier. Pourquoi reçoivent-ils trois matchs à domicile en fin de saison ? C'est un avantage de pouvoir terminer à la maison, non ? ...

Stijn Stijnen a réagi : "Le timing est très malheureux. Une finale de Coupe en plein milieu des Play-Offs, ce n'est pas une bonne idée. Soit on la joue avant, soit après le championnat."