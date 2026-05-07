Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

Mathias Francotte est l'un des piliers des Francs Borains. Les supporters l'ont d'ailleurs élu joueur de la saison.

Chez les Francs Borains, l'abnégation et la générosité dans l'effort font plus que jamais partie des valeurs du club. A l'ombre des terrils, les joueurs ne rechignant pas à la tâche ont toujours fait partie des protégés du Stade Robert Urbain.

Déjà au four et au moulin lors de ses deux premières saisons dans le Borinage, Mathias Francotte a encore passé un cap ces derniers mois. En plus de ses innombrables aller-retours sur son flanc droit, le latéral de 27 ans a également inscrit deux buts et délivré deux assists.

L'un des joueurs les plus constants

Pour ne rien gâcher à la fête, ses deux buts étaient tout simplement splendides, on se souvient notamment de cette pêche en pleine lucarne contre Lokeren. Autant d'éléments qui ont vu le Louviérois être élu joueur de la saison par les supporters.

🚀 | Quelle frappe exceptionnelle de Mathias Francotte ! ☄️💥 #RFBLOK pic.twitter.com/dzUiP5jA3k — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 12, 2026

Déjà classé deuxième des suffrages lors de sa première saison et prolongé dans la foulée, il rafle cette fois la première place, devançant les deux anciens Carolos Dorian Dessoleil et Jason Dalle Molle.





Une belle reconnaissance pour Mathias Francotte, formé à Mons puis à Anderlecht jusqu'à ses 18 ans, avant de finir son écolage du côté de Courtrai, puis de lancer sa carrière à La Louvière-Centre, où il a attiré l'attention des Francs Borains.