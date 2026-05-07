Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club
Photo: © photonews

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Isaac Hayden n'avait pas marqué les esprits lors de son prêt au Standard. Il se cherche désormais un nouveau challenge.

Après dix petits matchs en Pro League, Isaac Hayden avait abrégé son prêt au Standard pour retourner à Newcastle il y a deux ans. Mauvaise adaptation à l'équipe, mal du pays, tout a été écrit sur les raisons de cette séparation précoce.

Un vrai échec vu le profil du garçon, qui renseignait une formation à Arsenal et plus de 100 matchs de Premier League. Il avait ensuite expliqué sa vérité : "La principale raison pour laquelle j'ai quitté le Standard est que le club ne paye pas les salaires à temps... et ne les paye pas. Par exemple, j'ai reçu mon salaire de novembre le 28 décembre. Ils n'ont pas non plus payé les primes aux joueurs".

De retour en Angleterre, Hayden a été prêté aux Queens Park Rangers puis à Portsmouth, revenant ensuite à chaque fois à Newcastle, où il n'avait plus aucune perspective de temps de jeu. L'été dernier, les Magpies et leur joueur avaient trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin au contrat de manière anticipée, ouvrant la porte à un transfert libre d'Hayden vers QPR.

Isaac Hayden libre

Il y a retrouvé un peu plus de temps de jeu : en débutant 15 des 46 matchs de Championship, il a disputé sa saison la plus aboutie (en termes de minutes) depuis cinq ans. Toutefois, son contrat arrive à échéance et le club a officiellement annoncé qu'il ne serait pas prolongé, tout comme l'ancien Gantois Paul Nardi.


Cet été, Isaac Hayden se cherchera donc un nouveau challenge. Du haut de ses 32 ans, l'ancien éphémère milieu de terrain du Standard dispose d'une valeur marchande estimée à 600 000 euros. Comme l'ancien Carolo Shamar Nicholson, il rêvait de pouvoir disputer la Coupe du Monde avec la Jamaïque, mais les 'Reggae Boyz' ont été éliminés par la République Démocratique du Congo lors des barrages intercontinentaux.
 

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