"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis le Lotto Park
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"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard
Photo: © photonews
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Avec la nomination d'Antoine Sibierski comme nouveau directeur sportif, le RSC Anderlecht a redessiné son cap. Mais Kenneth Bornauw a également abordé d'autres sujets (connexes) en conférence de presse.

C'est un Kenneth Bornauw souriant qui s'est présenté dans la salle de presse du Lotto Park pour présenter le nouveau directeur sportif d'Anderlecht. Le CEO est longuement revenu sur le choix de faire venir Antoine Sibierski et sur les circonstances autour de son arrivée.

Bornauw évoque Renard, Borguet et Kindermans

Il a gardé son sourire lorsqu'un journaliste l'a confronté avec l'anecdote marquante d'Olivier Renard à son sujet. L'ancien directeur sportif avait laissé entendre que Michael Verschueren avait un jour simplement transféré un lien au sujet de Sibierski, tandis que Bornauw aurait cru qu'il s'agissait d'un joueur et aurait montré le nom de Sibierski à Renard. Bornauw a nuancé ce récit avec le sourire. “C'est présenté de manière très caricaturale, mais soit. Il est vrai que j'avais reçu un lien Transfermarkt avec la mention de ‘top profil’. Mais je vais en rester là".

Avec l'arrivée de Sibierski, la structure sportive du club est redessinée. Le Français hérite d'un large champ de responsabilités. Il s'occupera de l'équipe première, des Futures et de l'équipe féminine, mais aussi du scouting, du recrutement, des transferts, ainsi que des départements médical et performance. “Il sera responsable de l'ensemble du volet sportif”, a confirmé Bornauw.

Une nouvelle réorganisation

Cela implique aussi des ajustements en interne. Tim Borguet, qui a joué un rôle central au cours de l'année écoulée, va à nouveau se consacrer entièrement à la formation des jeunes. “Il va pleinement se focaliser sur l'académie, mais ils travailleront très étroitement ensemble". Anderlecht opte ainsi clairement pour une structure avec un seul responsable sportif final bien identifié.


À propos d'un éventuel retour de Jean Kindermans, Bornauw ne voulait pas nourrir de faux espoirs. “Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Jean est encore lié pour plusieurs années à l'Antwerp". Il y aura toutefois déjà bien assez de changements à Neerpede pour nécessiter un peu de temps avant que cet Anderlecht new look ne trouve enfin sa vitesse de croisière.

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