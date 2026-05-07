Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après STVV-Union, Wouter Vrancken avait tenu des propos sévères à l'encontre de l'USG. Le coach de Saint-Trond a tenu à calmer le jeu, notamment concernant Christian Burgess.

Le match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise a peut-être été l'un des tournants de la saison, du moins pour l'USG. Les leaders ont perdu des plumes au Stayen, se sont inclinés et ont ensuite vus le Club de Bruges en profiter et prendre la tête du championnat. Avec un carton rouge précoce pour Kevin Mac Allister et un penalty en toute fin de rencontre, la tension était forte au coup de sifflet final, des deux côtés.

Christian Burgess a ainsi pointé du doigt l'arbitrage de la rencontre, et Wouter Vrancken lui a répondu par micros interposés en déclarant : "Quand on a été habitué à avoir l'arbitrage avec soi, c'est dur quand ce n'est plus le cas". Des propos qui lui ont également valu beaucoup de critiques. Au micro de DAZN, le coach des Canaris a tenu à calmer le jeu.

Wouter Vrancken fait son mea culpa 

On a en effet pu voir les deux hommes s'échanger quelques mots au coup de sifflet final. Vrancken révèle ce qu'ils se sont dits : "Nous ne nous sommes pas échangés d'insulte. Nous avons juste parlé du match. J'ai juste essayé de lui faire comprendre qu'il devait essayer d'être un peu au-dessus de la mêlée, en tant que capitaine de l'équipe championne".

Des propos qui n'ont, à chaud, pas été appréciés par Burgess. "Ca n'est pas bien passé. Je peux accepter les émotions des joueurs, j'ai été joueur moi-même. Puis, quand tu pointes un micro à chaud aux gens, ces émotions sont encore fraîches", souligne Wouter Vrancken. "J'aurais dû formuler les choses différemment. J'aurais aussi dû être au-dessus de la mêlée. Mais dans un tel match, ce n'était pas facile". 

Le coach de STVV a également tenu à défendre Christian Burgess. "Il a une image négative, mais quand les émotions retombent, c'est aussi quelqu'un qui est capable de venir te serrer la main et te dire que tu étais meilleur ce soir-là", pointe Wouter Vrancken. Le défenseur anglais de l'Union Saint-Gilloise a en effet deux visages : celui qui s'exprime parfois à chaud après les matchs et celui, très poli et intelligent, qu'il donne à voir le reste du temps...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Union SG
Christian Burgess

Plus de news

Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

15:00
Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

14:30
Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

Il sera l'un des Belges les plus demandés cet été : "Le Club de Bruges ? Ils ne m'ont pas appelé"

14:00
Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

Increvable sur son flanc : un ancien espoir d'Anderlecht élu joueur de la saison chez les Francs Borains

13:00
Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A : voici ceux qui pourraient percer

12:30
"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

12:00
2
"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

"C'est fausser la compétition" : le Club de Bruges avantagé par le calendrier ?

08:00
3
Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

Coup de théâtre : Gand fait revenir Sven Kums et débauche un homme fort de la RAAL !

10:45
Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

Officiel : un ancien flop du Standard libéré par son club

10:30
🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

🎥 But gag...ou pas ? Anthony Moris bien malgré lui victime d'une théorie du complot en Arabie Saoudite

10:00
"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

"Très caricatural" : Kenneth Bornauw répond au tacle d'Olivier Renard

09:00
Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

09:30
Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

08:30
De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

07:30
"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

07:00
3
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

22:30
Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

06:30
🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

23:40
1
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

23:02
1
Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

22:06
Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

21:37
2
Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

20:13
La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

20:51
Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

19:34
Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

18:30
4
(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué" Interview

(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"

18:00
1
Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

17:30
"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé Interview

"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

16:50
2
"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

16:20
Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

06/05
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

06/05
Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

06/05
1
Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

15:45
1
Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

06/05
Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

06/05
1
Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

06/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 7
FC Bruges FC Bruges 09/05 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 08/05 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 7
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved