Wouter Vrancken fait son mea culpa : "J'aurais dû formuler les choses différemment"

Après STVV-Union, Wouter Vrancken avait tenu des propos sévères à l'encontre de l'USG. Le coach de Saint-Trond a tenu à calmer le jeu, notamment concernant Christian Burgess.

Le match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise a peut-être été l'un des tournants de la saison, du moins pour l'USG. Les leaders ont perdu des plumes au Stayen, se sont inclinés et ont ensuite vus le Club de Bruges en profiter et prendre la tête du championnat. Avec un carton rouge précoce pour Kevin Mac Allister et un penalty en toute fin de rencontre, la tension était forte au coup de sifflet final, des deux côtés.

Christian Burgess a ainsi pointé du doigt l'arbitrage de la rencontre, et Wouter Vrancken lui a répondu par micros interposés en déclarant : "Quand on a été habitué à avoir l'arbitrage avec soi, c'est dur quand ce n'est plus le cas". Des propos qui lui ont également valu beaucoup de critiques. Au micro de DAZN, le coach des Canaris a tenu à calmer le jeu.

Wouter Vrancken fait son mea culpa

On a en effet pu voir les deux hommes s'échanger quelques mots au coup de sifflet final. Vrancken révèle ce qu'ils se sont dits : "Nous ne nous sommes pas échangés d'insulte. Nous avons juste parlé du match. J'ai juste essayé de lui faire comprendre qu'il devait essayer d'être un peu au-dessus de la mêlée, en tant que capitaine de l'équipe championne".

Des propos qui n'ont, à chaud, pas été appréciés par Burgess. "Ca n'est pas bien passé. Je peux accepter les émotions des joueurs, j'ai été joueur moi-même. Puis, quand tu pointes un micro à chaud aux gens, ces émotions sont encore fraîches", souligne Wouter Vrancken. "J'aurais dû formuler les choses différemment. J'aurais aussi dû être au-dessus de la mêlée. Mais dans un tel match, ce n'était pas facile".





Le coach de STVV a également tenu à défendre Christian Burgess. "Il a une image négative, mais quand les émotions retombent, c'est aussi quelqu'un qui est capable de venir te serrer la main et te dire que tu étais meilleur ce soir-là", pointe Wouter Vrancken. Le défenseur anglais de l'Union Saint-Gilloise a en effet deux visages : celui qui s'exprime parfois à chaud après les matchs et celui, très poli et intelligent, qu'il donne à voir le reste du temps...