Bruges ne lésine pas sur les moyens : un important programme de rénovation... pour imiter l'Union ?

Le Club de Bruges ne sous-estime pas l'importance des datas et a rénové une partie de son Belfius Basecamp pour accueillir de nouveaux spécialistes en la matière dans les mois à venir.

Le Club de Bruges n'est peut-être plus qu'à deux ou trois semaines d'un vingtième titre de champion de Belgique, synonyme de deuxième étoile. Une reconnaissance qui serait visible sur le logo, les maillots, mais aussi au sein des infrastructures du club de la Venise du Nord.

Infrastructures qui viennent en partie de recevoir un petit coup de frais, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. En effet, le Club de Bruges a décidé de rénover une partie de son Belfius Basecamp, pour une raison bien précise.

Ce vendredi seront en effet inaugurés de nouveaux bureaux destinés à l'accueil de nouveaux spécialistes des datas et du traitement des données dans les mois à venir.

Le Belfius Basecamp de Bruges rénové pour laisser plus de place aux datas

Le Club de Bruges sait vivre avec son temps et est conscient que les datas prennent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans le paysage footballistique. Chaque club veut recruter les meilleurs spécialistes, ce qui demande naturellement des infrastructures adéquates.

Les Blauw & Zwart veulent donc se concentrer sur l'optimisation des datas, comme sait le faire l'Union Saint-Gilloise, son grand concurrent pour le titre. Et ce n'est pas nouveau, puisque Bart Verhaeghe en parlait déjà en début de saison.





"Constituer l'effectif est pour nous un véritable travail scientifique", argumentait le président du Club. Avec des bâtiments rénovés, à la pointe de la technologie, et de nombreux spécialistes en la matière, le Club de Bruges espère donc progresser encore et recruter plus facilement des profils encore sous le radar, mais pourtant très prometteurs.