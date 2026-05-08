De plus en plus de noms évoqués : le grand exode se prépare bel et bien au Racing Genk

Dimitri De Condé veut remanier de fond en comble l'effectif du Racing Genk en vue du prochain exercice. Les départs annoncés se succèdent, notamment dans le compartiment défensif.

Au Racing Genk, la déception était grande après avoir manqué les Champions Play-Offs. Reste que les dirigeants limbourgeois espéraient remporter assez facilement les Europe Play-Offs pour conserver une chance de décrocher un ticket européen.

Les hommes de Nicky Hayen n'ont toutefois remporté que deux de leurs six derniers matchs, et la défaite du week-end dernier sur la pelouse du Sporting Charleroi a ravivé les tensions en interne. Head of Football du club, Dimitri De Condé serait très déçu de la mentalité affichée par une partie de l'effectif et voudrait procéder à un sérieux nettoyage pendant l'été.

Plusieurs joueurs expérimentés devraient quitter le navire durant le mercato estival, à l'image de Yira Sor et de Mujaid Sadick, qui ne donnent plus entière satisfaction et qui n'ont jamais obtenu le transfert qu'ils souhaitaient vers l'un des cinq grands championnats européens.

Au Racing Genk, le secteur défensif devrait être particulièrement remanié, puisqu'en plus de Sadick, Het Belang van Limburg nous apprend que les deux arrières gauches du noyau devraient aussi s'en aller : Yaimar Medina et Joris Kayembe.

Les deux arrières gauches du Racing Genk sur le départ

Arrivé en janvier 2025 en provenance de l'Independiente contre près de 5 millions d'euros, Medina occupe la place de titulaire dans ces Europe Play-Offs, mais fait preuve d'une irrégularité très importante. Sous contrat jusqu'en 2029, l'Équatorien est encore évalué à 4 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt, et Genk espèrera en tirer un prix intéressant pendant l'été.





La donne est légèrement différente pour Joris Kayembe, de dix ans l'aîné de Medina. L'international congolais (24 sélections) de 31 ans, arrivé en provenance du Sporting Charleroi en 2023, semble en fin de cycle dans le Limbourg, où l'on espèrera une belle Coupe du monde de sa part pour recevoir des offres intéressantes pendant l'été.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Kayembe aurait reçu une proposition de prolongation malgré une saison en dents de scie. Toujours selon Het Belang van Limburg, un départ reste cependant très probable, ce qui signifie que le Racing Genk pourrait chercher jusqu'à deux nouveaux arrières gauches pendant l'été. Dimitri De Condé veut bel et bien faire table rase de cette mauvaise saison et repartir avec un nouvel effectif.