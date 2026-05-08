Ivan Leko le préserve pour le match décisif contre l'Union : un cadre absent face à STVV

Le Club de Bruges ne sera pas au complet ce samedi. Les Blauw & Zwart devraient affronter Saint-Trond sans Simon Mignolet, laissé au repos.

Surprise au programme ce samedi dans le onze du Club de Bruges ? À en croire les informations de Het Laatste Nieuws, Ivan Leko envisagerait en tout cas de se passer de Simon Mignolet au coup d'envoi du match face à Saint-Trond. Le gardien n°1 des Blauw & Zwart est pourtant bel et bien de retour à l'entraînement et prêt à démarrer.

Mais Mignolet revient de blessure, et Leko ne souhaiterait prendre aucun risque à son sujet. Alors que Nordin Jackers a dû quitter ses coéquipiers dimanche passé au profit de Dani Van den Heuvel, c'est encore ce dernier qui devrait donc débuter la rencontre ce samedi au Jan Breydel face à STVV.

Dani Van Den Heuvel a la confiance d'Ivan Leko

Il faut dire que Van Den Heuvel a réalisé une belle entrée au jeu, et que le Néerlandais commence à acquérir une expérience inhabituelle pour un n°3 : s'il joue ce samedi, ce sera déjà son 12e match de la saison. Il a pleinement su profiter des malheurs de Jackers et Mignolet.

Aux yeux d'Ivan Leko, cependant, pas de doutes : Simon Mignolet, qui a d'ores et déjà annoncé sa retraite en fin de saison, est le n°1 des Gazelles. L'objectif est de le préserver pour un match potentiellement crucial, dans une semaine, à savoir le duel entre Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Victime de plusieurs blessures musculaires cette saison, Mignolet n'a disputé que 20 matchs toutes compétitions confondues. Il avait fait son retour en février dernier et enchaîné les titularisations, mais s'est occasionné une nouvelle blessure aux ischio-jambiers en début de Playoffs.





Une blessure qui aurait pu avoir des conséquences terribles, à savoir une fin de saison... et donc une fin de carrière anticipée et en mode mineur pour la légende du FC Bruges. Mais sauf nouvelle rechute, Mignolet devrait bien faire son retour... et ce pour un match qui pourrait rapprocher son équipe d'un titre de champion. Le symbole serait beau.