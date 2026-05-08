Pas de retour pour Dick Advocaat, qui sera bien remplacé par un ancien coach d'Anderlecht au Mondial

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de retour pour Dick Advocaat, qui sera bien remplacé par un ancien coach d'Anderlecht au Mondial
Photo: © photonews
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L'éventualité d'un retour de Dick Advocaat sur le banc de Curaçao lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2026 commençait à être évoquée dans les médias néerlandais. Le président de la fédération de Curaçao a fermement nié l'éventualité.

C'était l'une des tristes nouvelles de ces derniers mois : Dick Advocaat, le vétéran qui avait réussi l'exploit d'emmener Curaçao aux portes de la Coupe du Monde 2026, avait dû abandonner ses troupes à l'approche du match décisif. C'est sans l'entraîneur néerlandais que la petite nation caribéenne avait validé son billet pour le Mondial, pour la première fois de son histoire.

Retenu aux Pays-Bas par la santé fragile de sa fille, gravement malade, Advocaat se voyait également forcé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde et de quitter ses fonctions. Il a été remplacé par une autre vieille connaissance du football belge : Fred Rutten, ex-coach éphémère d'Anderlecht. 

Dick Advocaat finalement de retour à la Coupe du Monde ? 

Mais ces dernières semaines, dans la presse néerlandaise surgissait une rumeur : la santé de sa fille allant en s'améliorant, Advocaat pourrait finalement reprendre place sur le banc de Curaçao en vue de la phase finale. Il faut dire que les résultats de Rutten lors des amicaux de mars dernier n'ont pas incité à l'optimisme : une défaite contre la Chine (2-0), et une large défaite face à l'Australie (5-1). 

Le président de la fédération de Curaçao (FFK) a nié cette rumeur. "Fred Rutten sera le sélectionneur de Curaçao durant la Coupe du Monde", assure Gilbert Martina dans le quotidien néerlandais De TelegraafL'éventualité a cependant bel et bien été discutée en interne. 

Enfin la retraite pour Advocaat ? 

Curaçao affrontera l'Ecosse fin mai pour peaufiner sa préparation à sa toute première Coupe du Monde. L'ancienne colonie néerlandaise a été versée dans le groupe E, et y affrontera l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Elle fera office de petit poucet de la compétition.

Pour Dick Advocaat, 78 ans, c'est a priori enfin la retraite qui se profile. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges avait déjà à plusieurs reprises annoncé arrêter sa carrière, mais était finalement revenu aux affaires pour diriger l'ADO La Haye, puis Curaçao. Il est actuellement conseiller de Feyenoord, mais n'envisage plus de reprendre des fonctions d'entraîneur. 

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