Une dernière pige en D1A ? Après avoir refusé d'entraîner à Bruges, Brecht Dejaegere est fixé sur son avenir

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une dernière pige en D1A ? Après avoir refusé d'entraîner à Bruges, Brecht Dejaegere est fixé sur son avenir
Photo: © photonews
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Brecht Dejaegere n'en a pas encore terminé avec le football, ni avec Courtrai. Le milieu de terrain et capitaine a prolongé son contrat d'une saison chez les Kerels. Il redécouvrira donc la D1A lors du prochain exercice.

En attendant le résultat de la finale du tour final et du barrage contre Dender, deux promus en Jupiler Pro League sont déjà connus : le SK Beveren, vainqueur de la Challenger Pro League, et Courtrai, son dauphin.

Deux équipes dont la saison est officiellement terminée depuis le 17 avril, et qui peuvent donc déjà commencer à préparer la saison prochaine. Avant le mercato estival, l'heure est à la revue du noyau, afin de savoir qui peut rester et (re)découvrir la D1A, et qui doit s'en aller.

Chez les Kerels, la question se posait notamment concernant l'expérimenté Brecht Dejaegere (34 ans), qui arrivait en fin de contrat mais qui a encore joué un rôle important la saison dernière, avec 72 % des minutes totales passées sur le terrain, deux buts et quatre passes décisives.

Brecht Dejaegere prolonge à Courtrai et retrouvera donc bien la D1A

Dernièrement, le milieu de terrain a notamment refusé une offre du... Club de Bruges, qui lui proposait de devenir entraîneur de jeunes. Pour rappel, Dejaegere était passé par le centre de formation des Blauw & Zwart au tout début de sa carrière avant de rejoindre Courtrai, Gand, puis Toulouse et Charlotte, en MLS.

Une proposition refusée par Brecht Dejaegere. "Ma carrière n'est pas encore terminée", répondait le vainqueur du championnat avec Gand (2015) et de la Coupe de France avec Toulouse (2023), qui espérait une offre de prolongation de contrat de Courtrai pour retrouver la Jupiler Pro League la saison prochaine.

Cette proposition est bel et bien tombée, et a été logiquement acceptée par Brecht Dejaegere. L'information est officielle : le capitaine a prolongé son contrat d'une saison, comme l'a indiqué le club courtraisien dans son communiqué.

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