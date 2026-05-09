Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain : Bruges dévore Saint-Trond et met la pression sur l'Union

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain : Bruges dévore Saint-Trond et met la pression sur l'Union
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges n'a pas tremblé, s'imposant 2-0 contre Saint-Trond. De quoi prendre provisoirement quatre points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise en tête du classement.

En tête du championnat depuis le week-end dernier, le Club de Bruges pouvait encore un peu plus mettre la pression sur l'Union Saint-Gilloise, qui ne joue que demain soir contre Malines. Mais pour cela, il fallait battre une équipe de Saint-Trond qui a justement fait chuter les Saint-Gillois de leur trône.

Malgré le forfait de Raphael Onyedika, Bruges a directement pris les choses en main, acculant les Canaris dans leur camp. Titulaire surprise, Cisse Sandra s'est mis au diapason pour permettre aux Blauw en Zwart de dominer leur sujet.

Et cela a payé : après moins d'un quart d'heure, Nicolo Tresoldi faisait preuve de son sang froid habituel dans le rectangle pour mettre les siens aux commandes d'une frappe enroulée hors de portée de Leo Kokubo (13e, 1-0).

Bruges comme à la parade

Le gardien japonais a eu d'autres opportunités de se mettre en évidence : sans lui, le Club aurait très rapidement fait le break. Dans une configuration de match bien différente de samedi dernier contre l'Union, Saint-Trond a souffert comme jamais, pouvant s'estimer heureux de rentrer à la pause avec ce score de 1-0.

A la reprise, les Blauw en Zwart ont continué à appuyer sur le champignon et ont à nouveau trouvé la faille. Saint-Trond peut s'en vouloir, le capitaine Shogo Taniguchi s'est précipité et a offert le ballon à Christos Tzolis, qui a transmis à Carlos Forbs pour le but du break (51e, 2-0).

Saint-Trond trop fragile

Il ne pouvait plus rien arriver de fâcheux à ce Club de Bruges, qui s'est en plus retrouvé en supériorité numérique pour la dernière demi-heure suite à l'exclusion de Ryan Merlen pour une faute comme dernier homme après une nouvelle relance suicidaire des Canaris.

Les vagues bleues et noires ont continué de faire tanguer la frêle esquive trudonnaire : plusieurs gros ratés ont empêché le score d'être plus salé, le poteau a également sauvé les visiteurs sur une reprise de Vermant. Pas de quoi vraiment contrarier le Club, qui signe un match plein et regardera sereinement le match de l'Union demain.

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