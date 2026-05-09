Vous souhaitez assister à Congo - Danemark le 3 juin à Sclessin ? Voici le prix des places par catégorie

Une belle occasion pour les Congolais vivant en Belgique de venir supporter leur équipe nationale. Voici le prix des places pour la rencontre amicale entre la RDC et le Danemark, prévue le 3 juin à Sclessin.

L’information a été officialisée il y a une dizaine de jours : la République démocratique du Congo et le Danemark s’affronteront à Sclessin le 3 juin prochain dans le cadre d’une rencontre amicale précédant la Coupe du monde 2026.

Une véritable rencontre de préparation pour les Léopards et leurs nombreux joueurs passés par le championnat de Belgique, face aux Danois qui ont loupé la qualification face à la République tchèque en barrages.

"Il y a beaucoup de Congolais ici. J’espère que le stade sera sold out, cela ferait plaisir. J’espère pouvoir jouer quelques minutes. Mais pour cela, il faudrait déjà être dans la sélection, puis on verra par la suite", déclarait à ce sujet Matthieu Epolo, le portier du Standard, mercredi.

Le prix des places pour le match amical entre le Congo et le Danemark à Sclessin

Un match amical pour lequel les places vont être mises en vente très prochainement. Ce samedi, la Fédération congolaise de football a d’ailleurs publié les tarifs en fonction de chaque catégorie de places.

Les billets les moins chers, la Catégorie 1, se vendront au prix de 20 €. Les places en Catégorie 2 seront, quant à elles, au prix de 30 €. La Catégorie 3 est nommée "VIP", avec des places à 40 € par personne. Pour un siège dans le Carré Affaires, il faudra compter 60 € par personne, tandis que les tables en loges seront au prix de 1.800 € pour douze personnes.



