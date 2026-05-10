Interview Casper Nielsen, nouveau "Monsieur Bangers" du Standard : "Cette première place ne doit rien changer pour nous"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Casper Nielsen, nouveau "Monsieur Bangers" du Standard : "Cette première place ne doit rien changer pour nous"
Photo: © photonews
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Vainqueur de Louvain, le Standard occupe désormais la première place des Europe Play-Offs. Une position de leader qui ne doit rien changer, selon Casper Nielsen, auteur d'une merveille pour offrir les trois points aux Rouches.

C'est accompagné de son premier fils que Casper Nielsen s'est présenté dans la zone mixte du Standard, ce vendredi après la victoire des Rouches contre Louvain. Le médian danois revenait notamment sur sa superbe frappe de loin, un "Banger" dont il a le secret. "Oui, j'ai tenté la frappe de loin et, heureusement, j'ai réussi à trouver la lucarne. J'étais simplement heureux de voir le ballon entrer pour nous donner les trois points."

Trois points capitaux pour le Standard, qui prend la première place des Europe Play-Offs en attendant les autres résultats du week-end. Casper Nielsen s'en réjouit, comme de la prestation collective. Les Rouches auraient déjà pu mener avant le repos sans leurs deux buts annulés pour hors-jeu, et ont renversé la vapeur en seconde période.

"Je pense que nous avons réalisé une bonne performance. Peut-être un peu de malchance en première période, où on encaisse sur une phase arrêtée. C'était difficile mentalement, mais félicitations à toute l'équipe d'avoir eu la force mentale de revenir au score après la pause. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que nous étions la meilleure équipe. Et revenir une nouvelle fois après avoir été menés est une bonne chose."

Une première place qui ne doit rien changer pour le Standard

Une première place qui ne doit rien changer pour le Standard, à qui il reste trois rencontres dans ces Europe Play-Offs, dont deux à domicile. Les Rouches ne veulent pas s'enflammer, mais ils sont désormais en pole position pour disputer le barrage européen.


"Je ne pense pas que cela change quelque chose. Les choses peuvent évoluer très vite et nous devons simplement rester concentrés sur le prochain match. Je pense que l'on peut être fiers de nos résultats, mais aussi de notre style de jeu. On s'améliore de semaine en semaine et on continue de devenir meilleurs", a conclu Casper Nielsen.

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